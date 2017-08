Frische Lebensmittel online kaufen? Aber sicher! / QS-Prüfsystem entwickelt Anforderungen an den OnlineHandel (FOTO)

Mannheim (ots) -Online shoppen ist einfach, die Bestellungen können auf dem Sofaoder am Küchentisch vorgenommen werden - ohne Tütenschleppen, ohneSchlangestehen, ohne fixe Öffnungszeiten. Inzwischen werden auchLebensmittel immer öfter im Netz bestellt, und erste Vorstöße wieAmazon Fresh in deutschen Großstädten deuten an, wie sehr sich dasEinkaufen weiter verändern wird. Während beim Einkaufen im Supermarktdas blaue QS-Prüfzeichen auf frischen Lebensmitteln kontrollierteQualität und Sicherheit signalisiert, fragt sich mancher Verbraucher,ob er sich auch bei online-Käufen auf Sicherheit und Qualitätverlassen kann. Um künftig auch hier Orientierung zu geben,entwickelt das QS-Prüfsystem Anforderungen an den Onlinehandel, damitLebensmittel, die online vertrieben werden, sicher beim Kundenankommen.Kontrollierte Qualität aus dem NetzEinhaltung der Kühlkette, Transportsicherheit, Retouren- undReklamationsmanagement- das sind nur einige der Aspekte, die denOnlinehandel insbesondere bei frischem Fleisch und Obst oder Gemüsevor Herausforderungen stellen. Konkret bedeutet das:Temperaturerfassung und -aufzeichnung während des gesamtenTransports, geeignete Transportbehältnisse sowie validierteKühlmaßnahmen für den Versand. Ebenso muss der Umgang mitRisikofaktoren, wie zum Beispiel heiße Temperaturen im Sommer,zuverlässig geregelt und kontrolliert werden, damit der Verbraucherdie Lebensmittel nicht nur komfortabel einkauft, sondern vor allemauch sicher zuhause genießen kann.Um nicht nur Verbrauchern in den über 24.500 Supermärkten undDiscountern, sondern auch der wachsenden Zahl an Onlinekundenlückenlos kontrollierte Lebensmittel anzubieten, können in Zukunftauch Online-Händler durch die Einhaltung spezifischer Anforderungenam QS-Prüfsystem teilnehmen.Kunden, die künftig frisches Fleisch, Wurstwaren oder Obst undGemüse bei einem QS-zertifizierten Online-Händler bestellen, könnensich darauf verlassen, dass auch "die letzte Meile" in derLebensmittelkette umfassend kontrolliert wird. Bis die onlinebestellte QS-Ware an der Haustüre in Empfang genommen werden kann,wurden folglich alle Prozesse entlang der gesamten Lebensmittelkettelückenlos geprüft und dokumentiert - beispielsweise vomFuttermittelproduzenten und Tierhalter über den Metzger bis zumOnline-Händler und dem Versand. Die Einhaltung der umfangreichenQS-Vorgaben überprüfen dabei unabhängige Experten regelmäßig vor Ort.Mehr Informationen gibt es auf der Website der EU-gefördertenKampagne unter qs-live.de.Kompakt-Info: QS-live. Initiative QualitätssicherungFür qualitativ hochwertige Lebensmittel ist eine konsequenteQualitätssicherung unverzichtbar. Deshalb prüft "QS. Ihr Prüfsystemfür Lebensmittel" die Produktion und Vermarktung von Fleisch sowieObst und Gemüse - über alle Stufen der Lebensmittelkette, vomLandwirt bis zur Ladentheke. Das weltweit größte stufenübergreifendePrüfsystem für frische Lebensmittel arbeitet nach einem klarenPrinzip: Jeder liefert jedem Qualität. Das blaue QS-Prüfzeichen, dasvon der QS Qualität und Sicherheit GmbH vergeben wird, dient denVerbrauchern als Orientierungshilfe beim Einkauf: Bei frischenLebensmitteln aus dem QS-System können sie sich auf kontrollierteQualität verlassen.Dafür stehen auch die Mitglieder der "InitiativeQualitätssicherung". Um den Verbraucher umfassend über dasstufenübergreifende QS-System sowie den richtigen Umgang mit frischenLebensmitteln zu informieren, hat die QS Qualität und Sicherheit GmbH2011 gemeinsam mit der Europäischen Union die Kampagne "QS-live.Initiative Qualitätssicherung" ins Leben gerufen. "Live" und vor Orterfahren die Verbraucher alles Wichtige rund um die frischenLebensmittel mit dem blauen Prüfzeichen. Die Verbraucherkampagne wirdbegleitet von Aktionen im Handel und in sozialen Netzwerken und wurde2014 für weitere drei Jahre verlängert. Mehr Informationen unter:www.QS-live.de.Kontakt:Servicebüro QS-livetrio-market-relations gmbhCarl-Reuther-Straße 168305 MannheimTel +49 [0]621 33840-223Fax +49 [0]621 33840-161Original-Content von: QS-live, übermittelt durch news aktuell