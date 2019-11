Frische Hopfenblüten innerhalb nur eines Tages zur Verarbeitung nach Korea geliefert

Yakima, Washington (ots/PRNewswire) -Die Belieferung von Brauereien auf der anderen Seite des Globusmit Hopfen in seiner reinsten Form ist für die Branche ein riesigerFortschritt. YCH, das sich der Aufgabe verschrieben hat, Brauer mitAnbaubetriebe zu verbinden, die über viele Generationen hinweg inFamilienhand sind, konzentriert sich auf den Aufbau von strategischenPartnerschaften über die Brauer überall auf der Welt einen besserenZugang zu Hopfen erhalten.Der Hopfen wurde dafür verwendet, um in drei Brauereien in Seoulobergärige Biere zu brauen, die im letzten Monat auf den Marktgebracht werden konnten.Da es sich bei frischem Hopfen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2639617-1&h=1101421863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2639617-1%26h%3D3486096706%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252Ffresh-hops-in-korea%252F%26a%3DFresh%2BHops&a=frischem+Hopfen) um einschnell verderbliches Produkt handelt, das innerhalb von 36 Stundennach der Ernte beim Brauer landen muss, wird dieser Grundstoffnormalerweise von Brauereien bezogen, die näher an der Quelle liegen.Und diese Quelle sind die Hopfenanbaubetriebe an der pazifischenNordwestküste, wo 75 Prozent des landesweit angebauten Hopfenswachsen. Selbst amerikanische Brauereien stehen vor logistischenHerausforderungen, wie etwa die Planung der rechtzeitigen Lieferungund für den Brauprozess, wodurch hopfige Ales sehr schwierig zubrauende, aber auch hoch begehrte Biersorten sind.Das alles ist aber kein Hindernis für Yakima Chief Hops. UnterMithilfe der Vertriebs- und Logistik-Mitarbeiter von YCH, des Teamsdes Washington State Department of Agriculture InternationalMarketing und des Plant Services Program, des koreanischenVertriebspartners Brew Source International, sowie desHopfenzucht-Partners Yakima Chief Ranches konnten 720 Pfund (ca. 325kg) frische Hopfenblüten der Sorten Mosaic® und Ahtanum® in nur einemTag erfolgreich nach Südkorea geliefert werden.Der frische Hopfen legte eine Strecke von 5.345 Meilen (rund 8.620km) bis zur Seoul Brewery, zur Amazing Brewery und zur PlaygroundBrewery zurück, wobei es sich auf dem Weg dorthin Ausfuhrkontrollenunterziehen und den strengen Anforderungen des Zolls genügen musste."Als Jim Lambert, der Vertreter von YCH für den Vertrieb in Asien,ganz am Anfang diese Idee aufbrachte, habe ich wirklich die Energiedahinter gespürt", sagt Tyler Shearn, Import Export Manager beiYakima Chief Hops. "Das Ganze erwies sich als ziemlicheHerausforderung, die Monate an Vorbereitung, Aufmerksamkeit fürsDetail und echte Zusammenarbeit erforderte. Wir bei YCH fühlen unsermutigt, Herausforderungen nicht ernster zu nehmen als sie sind, unddiesen ersten Schritt nach vorne für weitere Fortschritte und fürbeständige Verbesserungen zu nutzen."Yakima Chief HopsWir sind ein weltweiter Hopfenlieferant, der sich zu 100 Prozentim Besitz der Produzenten befindet. Wir sind Bierliebhaber undHopfenanbauer, die die gleichen Vorstellungen von einerpartnerschaftlichen und innovativen Kultur haben. Wir bilden einNetzwerk aus leidenschaftlichen Anbaufamilien, die sich auf dieErfahrung von mehreren Generationen berufen können, wenn es um dieUnterstützung und die Inspiration der Braukunst von morgen geht. VomErwerb des nötigen Wissens bis zur Logistik - wir machen es Brauernrund um den Globus leichter, neue Wege für den Einsatz von Hopfen zufinden und mit den Ergebnissen Preise zu gewinnen.shop.yakimachief.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2639617-1&h=2738230309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2639617-1%26h%3D410239503%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fshop.yakimachief.com%252F%26a%3Dshop.yakimachief.com&a=shop.yakimachief.com)Pressekontakt:Kontakt:Cait Schut PR-ManagerCait.Schut@yakimachief.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1027253/Amazing_Brewery_Fresh_Hop_Ale.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpgOriginal-Content von: Yakima Chief Hops, übermittelt durch news aktuell