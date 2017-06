Frische Highlights im FABIA: neue Motoren und SKODA Connect (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA FABIA ab sofort mit der Konnektivitätslösung SKODA Connectbestellbar- Care Connect serienmäßig ab Ambition- Neu im Motorenangebot: wirtschaftliche TSI-Dreizylinder mit 1,0Liter Hubraum in den Leistungsstufen 70 kW (95 PS) und 81 kW(110 PS)- Serienmäßig LED-Kennzeichenbeleuchtung- SKODA bietet FABIA und FABIA COMBI in den AusstattungslinienActive, Ambition und Style sowie in der Designlinie MONTE CARLOan- FABIA und FABIA COMBI auch als Sondermodelle COOL EDITION undDRIVE erhältlich- Kombivariante auch als robust gestylter FABIA COMBI SCOUTLINE imOffroad-Look bestellbarSKODA stattet den FABIA ab sofort mit neuen, effizientenTSI-Dreizylindern mit einem Liter Hubraum aus, die in denLeistungsstufen 70 kW (95 PS)* und 81 kW (110 PS)* zur Verfügungstehen. Darüber hinaus erhält der beliebte Kleinwagen SKODA Connect.Das fortschrittliche Konnektivitätsangebot umfasst die ab Ambitionserienmäßigen Care Connect-Dienste sowie die optional erhältlichenInfotainment-Online Dienste. SKODA bietet den FABIA und FABIA COMBIin den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style an. DieDesignlinie MONTE CARLO sowie die Sondermodelle COOL EDITION undDRIVE ergänzen das vielseitige Angebot. Zudem können Kunden sich fürden auf Abenteuer getrimmten FABIA COMBI SCOUTLINE im robustenOffroad-Look entscheiden.Der FABIA gehört zu den beliebtesten Modellen der tschechischenTraditionsmarke - weltweit lieferte SKODA im vergangenen Jahr mehrals 200.000 FABIA aus. Typisch SKODA bietet der Kleinwagen vielPlatz, praktische 'Simply Clever'-Lösungen wie den Regenschirm unterdem Beifahrersitz und ein sehr attraktives Preis-/Wertverhältnis. Absofort lässt sich der SKODA FABIA auch mit dem fortschrittlichenKonnektivitätsfeature SKODA Connect ordern. Damit vernetzt SKODA denFABIA mit dem Internet. SKODA Connect umfasst Care Connect undInfotainment Online. Care Connect wird ab der AusstattungslinieAmbition serienmäßig im FABIA an Bord sein. Neben Assistenz- undNotruffunktionen enthält es auch den Fahrzeugfernzugriff. So lässtsich zum Beispiel via Smartphone überprüfen, wo das Fahrzeug parktoder wie viel Kilometer die Restreichweite beträgt. Die InfotainmentOnline-Dienste liefern Wetterinformationen und geben Auskunft überTankstellen sowie Parkplätze in der Umgebung. Zu den Highlightsgehört auch die Online-Verkehrsinformation: Sie zeigt den realenVerkehrsfluss auf der gewählten Route an und schlägt beiVerzögerungen sinnvolle Ausweichrouten vor. Infotainment Online istin Kombination mit dem Infotainmentsystem Amundsen erhältlich undsteht ein Jahr kostenfrei zur Verfügung.Zudem stattet SKODA den FABIA mit SmartLink+ aus. Es integriertdie bekannten Schnittstellen Apple CarPlay, Android Auto,MirrorLink[TM] und SmartGate auf einer gemeinsamen Plattform.Neue TSI-Dreizylinder mit 1,0 Liter HubraumSKODA setzt im FABIA auf neue Dreizylindermotoren mit einem LiterHubraum, die sich durch besonders effiziente und wirtschaftlicheFahrleistungen auszeichnen. Sie werden in den Leistungsstufen 70 kW(95 PS) und 81 kW (110 PS) angeboten. Die Kraftübertragung erfolgtbeim 70 kW (95 PS) starken Motor über ein 5-Gang-Getriebe. DieVariante mit 81 kW (110 PS) steht sowohl mit manuellem6-Gang-Getriebe als auch automatischem 7-Gang-Direktschaltgetriebezur Verfügung. Die Preise für den SKODA FABIA Active in Verbindungmit dem neuen 1,0-TSI-Dreizylinder mit 70 kW (95 PS) starten bei14.250 Euro für die Limousine, der Kombi ist ab 14.850 Eurobestellbar. Der 81 kW (110 PS) starke 1,0-Liter-Motor startet mit derAusstattungslinie Ambition durch. Für ihn beginnt die Preisliste bei17.380 Euro (Limousine) bzw. 17.980 Euro (Kombi).Der Einstiegspreis der SKODA FABIA-Limousine mit dem 44 kW (60 PS)starken 1,0-Liter-Aggregat* liegt bei 12.150 Euro. DieEinstiegsmotorisierung der Kombivariante ist ein 1,0-Liter-Benzinermit 55 kW (75 PS)* an, der ab 13.450 Euro bestellbar ist.Mehr Ausstattungsoptionen und attraktive SondermodelleSerienmäßig verfügen alle SKODA ab sofort über eineLED-Kennzeichenbeleuchtung. Kunden, die sich für eineAusstattungslinie ab Ambition entscheiden, erhalten jetzt dasInfotainmentsystem Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung.Neben den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style bietetSKODA den FABIA und FABIA COMBI auch als Sondermodelle mitumfangreicher Ausstattung an. Der FABIA COOL EDITION umfasst unteranderem eine Klimaanlage, getönte Scheiben und das Musiksystem Swinginklusive Line-In-Audio- und USB-Anschluss und SKODASurround-Soundsystem. Die FABIA COOL EDITION-Limousine ist inKombination mit dem 1,0-Liter-Benziner mit 44 kW (60 PS)* ab 13.000Euro erhältlich. Die Kombivariante startet bei 14.300 Euro, sietreibt ein Benziner mit 1,0 Liter Hubraum und 55 kW (75 PS)* an. Diebegehrtesten Ausstattungsmerkmale kombiniert SKODA im FABIA DRIVE. Erumfasst zum Beispiel Müdigkeitserkennung, Fahrlichtassistent,Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen, DAB+ und dasInfotainmentsystem Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung.Die Preise des FABIA DRIVE starten bei 15.830 Euro mit dem 44 kW (60PS)* starken 1,0-Liter-Benziner. Der FABIA DRIVE COMBI ist ab 17.130Euro mit dem 55 kW (75 PS) starken 1,0-Liter-Aggregat* bestellbar.Der ausschließlich als Kombiversion erhältliche SCOUTLINE ist aufAbenteuer getrimmt. Seinen kernigen Outdoor-Look unterstreichenKarosserieverkleidungen am Frontstoßfänger, den Seitenschwellern, anRadläufen und am Heckdiffusor in Schwarz mit Elementen im Aludesign.Zudem zählen Halogen-Projektorscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht und dasInfotainmentsystem Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtungzum Ausstattungsumfang. Die Preise für den FABIA COMBI SCOUTLINEbeginnen bei 17.630 Euro.Mit Seitenschwellern, einem schwarz abgesetzten Heckdiffusor undspeziellen Karosserieverkleidungen für den Frontstoßfänger tritt derFABIA in der Designlinie MONTE CARLO besonders sportlich auf.Sportsitze, Sportpedale in Edelstahloptik, Sportlenkrad aus Leder mitChromelementen und roter Ziernaht sowie Schalt- und Handbremshebelmit Lederelementen setzen diesen Eindruck im Interieur fort. ZurAusstattung zählen zudem schwarze 16-Zoll-Leichtmetallfelgen imDesign Italia. Der Einstiegspreis für den FABIA MONTE CARLO liegt bei17.580 Euro, der Kombi ist ab 18.180 Euro bestellbar.*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km,kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/kmFABIA COMBI 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km,kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/kmFABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km,kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/kmFABIA COMBI 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km,kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/kmFABIA 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km,CO2-Effizienzklasse B - CFABIA COMBI 1,0 MPI 55 kW (75 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km,CO2-Effizienzklasse CFABIA COOL EDITION 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km,CO2-Effizienzklasse C - BFABIA COMBI COOL EDITION 1,0 MPI 55 kW (75 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km,CO2-Effizienzklasse CFABIA DRIVE 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km,CO2-Effizienzklasse C - BFABIA COMBI DRIVE 1,0 MPI 55 kW (75 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km,kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km,CO2-Effizienzklasse CPressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell