Frisch, saisonal, regional - Dafür sorgt der Bauer (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag: ?Alle reden über gesunde Ernährung. Wirliefern Frische täglich.? Das habe ich auf einem Plakat an einemBauernhof gelesen ? es stimmt mich nachdenklich: Wo kommen unsereLebensmittel eigentlich her und wie kommt zum Beispiel die Milch indie Tüte? Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Man geht in den Supermarkt und kauft ein. Hier gibt esalles für eine gesunde Ernährung: Frische und verarbeiteteLebensmittel und natürlich eine riesige Auswahl, aber?O-Ton 1 (Lara Bodenhagen, 11 Sek.): ??woher kommt meine Milch? Werbaut das Obst und Gemüse an? Und deshalb wollen die Landwirte vor Ortmit ihren Plakaten zeigen: ?Hey, viele Produkte aus dem Supermarktstammen von den Bauernhöfen, aus der Region.??Sprecher: Erklärt Lara Bodenhagen, Ernährungsexpertin bei derLandesvereinigung der Milchwirtschaft in Niedersachsen. Bleiben wirbeim Beispiel Milch! Nach nur wenigen Stationen kommt die vom Bauernins Kühlregal.O-Ton 2 (Lara Bodenhagen, 17 Sek.): ?Direkt nach dem Melken aufdem Hof wird die Milch gekühlt. Die Molkerei holt sie dort regelmäßigab und dann wird sie auch in der Molkerei direkt weiterverarbeitet.So entstehen zum Beispiel Vollmilch, fettarme Milch, Joghurt. Unddanach wird sie abgefüllt, und schon am nächsten Tag steht die Milchoder das Milchprodukt im Kühlregal.?Sprecher: Aber nicht alle Lebensmittel im Kühlregal kommen aus derRegion, sondern werden kreuz und quer durch die Republiktransportiert ? aus gutem Grund.O-Ton 3 (Lara Bodenhagen, 19 Sek.): ?Ein frischer Hering von derKüste schmeckt den Bayern und auch Norddeutsche mögen halt Almkäse.Und Verbraucher schätzen Vielfalt und die freie Auswahl, und dasmacht der Handel natürlich dann möglich. Wer will, kann sich aberauch ganz bewusst für die regionalen Produkte entscheiden. Frisch,saisonal, regional, dafür werben die Landwirte mit diesem Plakat.?Abmoderationsvorschlag: Das klingt für mich nach einer gutenStrategie für eine ausgewogene Ernährung. Mehr Infos finden Sie imNetz unter www.fragdenmilchbauern.de.Pressekontakt:Christine Licher- Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.Seelhorststrasse 4 * 30175 HannoverTel. 0511 / 85 65 3-21 * Fax -98E-Mail: licher@milchwirtschaft.deOriginal-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V., übermittelt durch news aktuell