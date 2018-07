Frisch gepflückt und gleich genascht (FOTO)

Berlin (ots) -Blaubeere, Apfel, Kiwi - Naschobst im Garten oder auf dem Balkonist gesund und lecker zugleich. Tipps und Tricks derBaumschulexpertenErdbeeren, rote Johannisbeeren, Pfirsiche - die Sommerzeit istObstzeit, Zeit zum Schlemmen und Genießen. Auf Kuchen, Torte,Eiscrème oder einfach nur so. Umso schöner wird es, wenn man dasleckere Obst und die reifen Beeren direkt im eigenen Garten oder aufdem heimischen Balkon ernten kann. "Die eigene Ernte schmeckt dochimmer am besten." freut sich Sören Hobohm von der Baumschule Nauenüber die gut tragenden Büsche und Gehölze in seinem Angebot.Die Sommermonate sind eine ideale Zeit, um sich eine eigeneNaschobstecke im Garten oder auf dem Balkon aufzubauen. Jetzt siehtman genau, welche Stellen für die Pflanzen am besten geeignet sind,denn je mehr Sonne darauf scheint, desto süßer werden später dieFrüchte. Manches Lieblingsobst verträgt aber auch gut einen Standortim Halbschatten, so z.B. Heidelbeeren und Kiwis. Außerdem darf man inden meisten Baumschulen die Früchte vor dem Kauf kosten, kann alsogenau auswählen, welche Sorten man zu Hause haben möchte und erlebtspäter keine bösen Überraschungen. So hat man dann gleich in diesemSommer Freude daran, die ersten Beeren und Früchte selbst ernten zukönnen. Für den Balkon und den kleinen Garten eignet sich eigentlichjedes Beerenobst aber auch kleiner bleibende Apfelbäume, Wildobst wiedie Felsenbirne oder Zwergobst, das direkt für die Verwendung aufBalkonen gezüchtet wurde. Da hat man die Auswahl z.B. zwischenPfirsich, Pflaume oder Nektarine.Wenn man lieber eine rankende Pflanze haben möchte, ist eine Kiwirichtig toll. Dieses wunderbar schmackhafte Obst bildet gleichzeitigeinen Sichtschutz zum Nachbarn. Man sollte beim Kauf allerdings aufdie einzelne Pflanze achten - da gibt es echte Ranker, die dann auchsehr groß werden können. Der Tipp des Experten ist die Arguta, einekleinere und unbehaarte Kiwisorte, bei der man allerdings einemännliche und eine weibliche Pflanze nebeneinander pflanzen muss, umFrüchte ernten zu können."Mit ein klein wenig Pflege und der Beachtung einiger Tippsfunktioniert der Anbau von Naschobst ganz hervorragend", meintBaumschulexperte Sören Hobohm. Neben einem guten Standort ist eswichtig, den Pflanzen ausreichend Platz einzuräumen. Speziell fürBalkonpflanzen bedeutet dies, für einen entsprechend großen Topf zusorgen, damit die Obststräucher und -bäume dann auch gut über denWinter kommen. Für den Kübel sollte unbedingt gutesKübelpflanzensubstrat genommen werden, damit die Struktur im Topfgleich bleibt. So stehen die Wurzeln auch bei übermäßigem Gießen niezu feucht und verfaulen nicht. Etwa ab August sollte nicht mehrgedüngt werden, damit die Pflanzen gut die kalte Jahreszeitüberstehen und rechtzeitig winterhart werden. Ein durchaus kräftigerRückschnitt im Herbst sorgt dafür, dass die Pflanze in Form bleibt.Ihre Baumschule vor Ort zeigt gerne, wie das genau geht.Sören Hobohm ist vom Naschobst begeistert: "Da ist wirklich nichtviel Pflege vonnöten, wenn man die Pflanzen nur regelmäßig wässertund düngt, dann machen sie richtig Freude. Es sind ja allesmehrjährige Gehölze, die einfach schön aussehen, wie z.B. diesibirische Blaubeere (Lonicera kamtschatika), die sehr früh austreibtund schon im März blüht, absolut winterhart und dabei ausgesprochendekorativ ist. Und außerdem trägt sie noch leckere Früchte - was willman mehr?"Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 16 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben".www.gruen-ist-leben.deFolgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.Weiteres Pressematerial finden Sie auch im Presseportal von newsaktuell unter: http://www.presseportal.de/abo/direct/nr/126784.Pressekontakt:Teodora VasilevaReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24vasileva@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell