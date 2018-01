Köln (ots) - Mit der Nominierung in der Kategorie "Bestes FactualEntertainment" darf "Kitchen Impossible" in diesem Jahr auf eineweitere Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis hoffen. Und auch dieschwarze Box der Koch-Competition, in der scheinbar unlösbarekulinarische Herausforderungen versteckt sind, ist zurück - undwartet dieses Mal u.a. in Hanoi, San Francisco oder auf Jamaika aufDeutschlands Koch-Elite! Wem gelingt es, die Zutaten der unbekanntenGerichte richtig herauszuschmecken und ohne Rezept und an fremdenHerden originalgetreu nachzukochen? In der dritten Staffel "KitchenImpossible" (ab 04.02.2018 sonntags um 20:15 Uhr bei VOX) fordernsich Tim Mälzer und die Spitzenköche Konstantin Filippou, The DucNgo, Maria Groß, Roland Trettl, Peter Maria Schnurr, Tohru Nakamura,Johannes King, Mario Lohninger und Christian Bau auf der ganzen Weltheraus, um ihre Koch-Ehre zu verteidigen.In jeder der acht neuen Folgen schicken sich zwei Kochgigantengetrennt voneinander an jeweils zwei Reiseziele. Dort erhalten siedie "Kitchen Impossible"-Box, in der ein ortsansässiger Koch ihnendas Lieblingsgericht seiner Stammgäste serviert. Doch welches dasist, wie und mit welchen Zutaten es zubereitet wird, müssen dieKontrahenten nur durch ihre Sinne herausfinden. Nachdem sie danachalleine die mutmaßlichen Spezialitäten eingekauft haben, müssen sieschließlich das vorgestellte Gericht unter den strengen Blicken deseinheimischen Kochs selbst zubereiten. Ein Rezept: Fehlanzeige. Werhier bestehen will, muss eine Jury aus Stammgästen überzeugen - undfür den richtigen Geschmack an seine Grenzen gehen. Wie nah dienachgekochte Speise geschmacklich an das Original herangekommen ist,erfahren die Duellanten allerdings erst nach ihrer Rückkehr.Welcher Koch schneidet mit seinem feinen Gaumen und denFähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?Und welcher Herausforderer kann Tim Mälzer im Wettstreit derSpitzenköche besiegen? Das und mehr zeigt VOX ab dem 04.02.2018sonntags um 20:15 Uhr in der dritten Staffel "Kitchen Impossible".Das sind die Duelle und Reiseziele in der dritten Staffel "KitchenImpossible":04.02.: Tim Mälzer vs. Konstantin FilippouMälzer: Wien (Österreich), Filiatra (Griechenland)Filippou: Whitby (England), Lyon (Frankreich)11.02.: Tim Mälzer vs. The Duc NgoMälzer: Hanoi (Vietnam), Berlin (Deutschland)Duc Ngo: Purbach am Neusiedler See (Österreich), Philadelphia(USA)18.02.: Tim Mälzer vs. Maria GroßMälzer: Roseto Valfortore (Italien), London (England)Groß: Miesbach (Deutschland), Niedermorschwihr (Frankreich)25.02.: Tim Mälzer vs. Tohru NakamuraMälzer: Tokio (Japan), Cadzand (Niederlande)Nakamura: Kirchheim an der Weinstraße (Deutschland), Madrid(Spanien)04.03.: Roland Trettl vs. Peter Maria SchnurrTrettl: Mindelo (Kap Verde), Zürich (Schweiz)Schnurr: Langenlebarn (Österreich), London & Kingham (England)11.03.: Tim Mälzer vs. Johannes KingMälzer: Tórshavn (Färöer), Nancy (Frankreich)King: San Francisco (USA), Skutarisee (Montenegro)18.03.: Tim Mälzer vs. Mario LohningerMälzer: Mailand (Italien), Akko (Israel)Lohninger: Ocho Rios (Jamaika), Torres Vedras (Portugal)25.03.: Tim Mälzer vs. Christian BauMälzer: Baiersbronn (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)Bau: Köln (Deutschland), Accra (Ghana)Pressekontakt:VOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell