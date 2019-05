Frisch, frischer, Punica! / Starker Marken-Relaunch mit fruchtiger Unterstützung (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Punica, die Fruchtsaftgetränke-Marke von PepsiCo, startet miteinem komplett neuen Markenauftritt ab Mai 2019 voll durch. In coolemVerpackungsdesign und der Kampagne "Lass Dich erfrischen" mit denfruchtigen Testimonials "The Fruits" spricht Punica neben Familienmit Kindern nun auch die Generation Z an.Dieses Jahr steht für Punica im Zeichen des grundlegendstenMarken-Relaunchs in der 40-jährigen Markengeschichte. "In 2019verjüngt sich Punica zu einer coolen Marke für Teens und erobertdiese Zielgruppe, indem sie die Generation Z-Währung Spaß und Humorfür sich besetzt", so Yumi Yokoyama, Commercial Lead NutritionPepsiCo DACH.Fester Bestandteil des Marken-Relaunchs ist das neue, frischeVerpackungsdesign, das mit bunten Farbsplashes und stilisiertenFrüchten ins Auge sticht. Das Markenlogo wurde in diesem Zugemodernisiert und steht im Zentrum des Designs. Lediglich bei denFarbcodes der einzelnen Sorten ist sich Punica treu geblieben, um demShopper die Orientierung am Regal zu erleichtern. Auf derVerpackungsrückseite spricht Punica mit coolen Sprüchen wie "Ich binnicht stur, sondern meinungsstabil." der fruchtigen Testimonials "TheFruits", personifizierten Punica-Früchten, die neue Zielgruppe an undleitet direkt zum Instagram Kanal weiter. Dort können die Teens nochmehr humorvollen Content entdecken.Denn insbesondere auf dem neuen Punica Instagram-Account und aufFacebook trifft die neue Marketingkampagne "Lass Dich erfrischen" vorallem den Nerv der 12- bis 14-Jährigen. Auch hier spielen "TheFruits" mittels unterhaltsamen Storytelling eine zentrale Rolle undbringen jede Menge Spaß in die Kampagne. Neben den reichweitenstarkenSocial Plattformen möchte Punica den noch jungen und bei Teenagernbeliebten Kanal TikTok für sich nutzen und bringt hier imChallenge-Format Influencer mit den "Fruits" zusammen.Parallel zur Digitalkampagne wird Punica auch am PoS mitGroßflächenplakaten vor den Märkten und präsenten Zweitplatzierungenin den Märkten sowie im Rahmen des Sponsorings der Barclaycard ArenaHamburg für Aufmerksamkeit sorgen.Das Punica Sortiment ab Mai 2019 umfasst folgende Sorten:Punica Classic (1,25L PET/ 1,39EUR UVP):Multi 17+4Fruchtig RotKesse KirscheMelon TropicTropical FruitsPink BananaPunica Classic (0,5L PET/ 0,89 EUR UVP ):Multi 17+4Abenteuer Drink (0,5L PET / 0,99 EUR UVP):MultifruchtApfel-KirscheApfel-ErdbeereApfel-MaracujaSchorle (0,33l Dose / 0,59 EUR UVP):Magic AppleSunny Summer MixÜber PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eineMilliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltkonsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2018 einenNettoumsatz von mehr als 64 Milliarden US-Dollar. ZumProduktportfolio von PepsiCo zählen ebenfalls 22 Marken, die jährlichjeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren. PepsiCowird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für ConvenientFoods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". Winningwith Purpose steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnenund Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com undwww.pepsico.de.Pressekontakt:markenzeichen GmbHAnnalena ButzmühlenSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 24pepsico@markenzeichen.deOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell