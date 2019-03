Finanztrends Video zu



mehr >

Nonnweiler (ots) -Individualität, Kreativität und Selbermachen ist in - auch in derKüche. Wenn es dabei aber etwas schneller in der Zubereitung gehensoll, darf durchaus das ein oder andere conveniente Produkt auf derEinkaufsliste stehen, vorausgesetzt es schmeckt und die Qualitätstimmt.Fans von ofenfrischen, selbst belegten Teigprodukten können dankNestlé Wagner ab März das Nudelholz in der Schublade lassen. Denn dasTraditionsunternehmen aus dem Saarland bringt mit "ERNST WAGNERsFrischer Teig" in den Sorten "Pizza", "Flammkuchen" und "Pizza &Focaccia" zum ersten Mal frische Teige in drei leckeren Sorten insKühlregal, die sich ganz nach persönlichen Vorlieben im Handumdrehenzu einer kreativen Lieblingsmahlzeit gestalten lassen. Ob üppig undtraditionell mit Salami, Schinken und Pilzen belegt oder raffiniertaufgepeppt mit Trüffel und Crème fraîche - den Ideen sind mit dendrei Teigspezialitäten keine Grenzen gesetzt und sie sind auch nochblitzschnell serviert.Frische Teige mit höchster Back-KompetenzNatürlich steckt in jedem der drei neuen Teigsorten dielangjährige Erfahrung und bekannte Qualität von Original Wagner. Mitdem Qualitätsversprechen "Echt Wagner" steht die Marke fürnatürlichen Geschmack frei von künstlichen Aromen und Farbstoffen.Getreu dieses Versprechens überzeugen die frischen Teige aus demKühlregal etwa mit einer kurzen Zutatenliste. Wer dasDoppelbackverfahren für die Sorten "Pizza" und "Pizza & Focaccia"anwendet, kann die Teige besonders knusprig genießen. Hierbei wirdder Teig nämlich erst ausgerollt und im heimischen Backofenvorgebacken. Nach circa acht Minuten kann er dann je nach Gusto undAppetit belegt werden, um im Anschluss noch einmal kurz im heißenBackofen seinen vollen Geschmack und seine besondere Knusprigkeit zuentfalten.Nestlé Wagner startet mit "ERNST WAGNERs Frischer Teig" zum erstenMal in die Warengruppe "Gekühlte Teige". "Viele Verbraucher suchenbequem zuzubereitende Produkte, die ihnen helfen, mit ihrer eigenenKreativität und Leidenschaft zu kochen bzw. zu backen. Und daserfüllen wir mit unserem neuen Angebot," erklärt Nestlé WagnerGeschäftsführer Thomas Göbel den Schritt in das neue Segment undergänzt: "Gleichzeitig setzen wir auf die bekannte Wagner Kompetenzfür beste Teige. Wir backen seit rund 40 Jahren Pizza und der Erfolggibt unserer Qualität und dem natürlichen Geschmack frei vonkünstlichen Aromen und Farbstoffen recht - das macht unsere Teige zueinem echten Genuss."Die drei Sorten: "Pizza", "Flammkuchen" & "Pizza & Focaccia"ERNST WAGNERs Frischer Teig "Pizza": Mit diesem frischen Pizzateigwird die selbst-belegte Lieblingspizza nicht nur dünn, sondern durchdas Doppelbackverfahren auch ganz besonders knusprig. Das Format istmit einer Größe von 28 mal 32 Zentimeter und seiner eckigen Formperfekt für das Ofenblech zu Hause geeignet. Mit einem Gewicht von390 Gramm hat der Kunde die Wahl, ob er eine Pizza für sich alleine,für zwei oder für die ganze Familie backt.ERNST WAGNERs Frischer Teig "Flammkuchen": Typisch für einenFlammkuchen ist auch der Teig von Wagner extra dünn und knusprig,ebenfalls in eckigem Format (25 mal 38 Zentimeter) und bietet 350Gramm Genuss in bester Wagner Qualität.ERNST WAGNERs Frischer Teig "Pizza & Focaccia": Wer's lieber rundund fluffig-kross mag, findet mit ERNST WAGNERs Frischer Teig "Pizza& Focaccia" jetzt einen Focaccia-Teig im Kühlregal. Der Teig hateinen Durchmesser von 24 Zentimetern, ein Gewicht von 375 Gramm undwie die anderen beiden ERNST WAGNERs Frischer Teig-Varianten eine UVPvon 1,99 Euro.Rezeptideen und weitere Inspirationen zu den Produkten von ERNSTWAGNER finden Sie hier: www.original-wagner.de/rezepte.Zu WagnerDie Nestlé Wagner GmbH ist einer der größten Hersteller vonTiefkühlpizzen in Europa. In Deutschland erreicht derPizza-Spezialist einen Umsatz-Marktanteil von rund 30 Prozent und istMarktführer für Steinofen Pizza. Im saarländischen Nonnweilerarbeiten fast 1.900 Mitarbeiter an der Zufriedenheit der WagnerKunden. Das Sortiment reicht von Steinofen Pizza über die neue ERNSTWAGNERs "Original", BIG CITY Pizza, Die Backfrische, Flammkuchen, demherzhaften Ofenbrot Rustipani bis zu den Pizza-Häppchen OriginalPiccolinis.Pressekontakt:Nestlé Wagner GmbHLouisa ErnstIn den Schemeln 466620 NonnweilerTel. 06873 665-2235E-Mail: Louisa.Ernst@de.nestle.comServiceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KGJanina Frisch | PR ConsultingSteinhöft 920459 HamburgTel. 040/2022 88 8613E-Mail: j.frisch@serviceplan.comOriginal-Content von: Nestlé Wagner GmbH, übermittelt durch news aktuell