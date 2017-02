"Friesland - Irrfeuer": Vierter ZDF-Samstagskrimi mit Florian Lukas und Sophie Dal (FOTO)

Mainz (ots) -Leichenfund im Deichfeuer: Der vierte Fall für dieStreifenpolizisten Jens Jensen (Florian Lukas) und Süher Özlügül(Sophie Dal) ist am Samstag, 25. Februar 2017, 20.15 Uhr, in derZDF-Samstagskrimireihe "Friesland - Irrfeuer" zu sehen.Ein Volksfest an der ostfriesischen Küste nimmt ein jähes Ende,als die Streifenpolizisten Jens Jensen und Süher Özlügül in denFlammen des traditionellen Deichfeuers eine Tote entdecken. Als Jensbei der verkohlten Leiche die Reste eines Fernglases findet.befürchtet er zunächst, dass es sich bei der Toten um seine neueFreundin, die Vogelkundlerin Klara Wachstieg (Katharina Wackernagel),handelt. Doch Klara ist wohlauf. Mit ihrer Hilfe gelingt es, dieIdentität der Toten zu klären: Sabine Feig hatte sich dafüreingesetzt, dass das Brachland bei Leer als Vogelschutzgebietanerkannt wird. War sie mit ihrem Bruder Bertram (Thomas Schmauser),der den Naturraum in einen Campingplatz umwandeln möchte,aneinandergeraten?Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) verfolgt eine andere Spur:Bei der Leiche wurden mysteriöse Steine mit heidnischen Symbolengefunden, die offenbar aus Wolfgang Habedanks (Holger Stockhaus)Heimatarchiv gestohlen wurden. Auch an anderen Stellen in Leer werdenokkulte Zeichen entdeckt. Während Kommissar Brockhorst einemmöglichen Ritualmord nachgeht, ermitteln Jens und Süher impersönlichen Umfeld des Opfers.Neben Florian Lukas und Sophie Dal spielen in weiteren RollenTheresa Underberg, Holger Stockhaus, Felix Vörtler, Götz Schubert,Katharina Wackernagel, Thomas Schmauser und andere. Markus Sehrführte Regie nach einem Buch von Timo Berndt.https://www.zdf.de/filme/frieslandhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/zdfkrimiAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 669-85180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frieslandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell