Frieser: Fachkräfteeinwanderung dient unserer Wirtschaft

Berlin (ots) - Keine Zuwanderung ohne ArbeitsplatzAm heutigen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag in ersten Lesungden Gesetzentwurf der Bundesregierung für einFachkräfteeinwanderungsgesetz beraten. Hierzu erklärt der Justiziarder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Frieser:Michael Frieser: "Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz entspricht demGrundsatz der CDU und CSU, dass es Zuwanderung in die sozialenSicherungssysteme nicht geben darf. Grundsätzlich soll eineZuwanderung nur dann erfolgen, wenn eine passende Arbeitsstellevorliegt: Keine Zuwanderung ohne Job.Die Bemühungen um inländische und europäische Fachkräftepotenzialehaben nach wie vor Vorrang. Es ist aber klar, dass wir zusätzlich aufgut ausgebildete Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten angewiesen sind.Ein Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche darf nur erteilt werden,wenn die Voraussetzungen stimmen und berechtigt nicht zum dauerhaftenAufenthalt.Die Kritik des Städte- und Gemeindebundes, die Gefahr sei zu groß,dass die Betroffenen bei ergebnisloser Suche nicht freiwilligausreisen würden, ist ernst zu nehmen. Hier legt der Fall aberanders. Bei abgelehnten Asylbewerbern scheitert die Abschiebung dochzumeist an ungeklärter Herkunft und fehlenden Papieren.Der Zuzug von Fachkräften dient der Fachkräftesicherung und damitunserer Wirtschaft."Hintergrund:Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- undGemeindebundes äußerte: "Die Gefahr, dass die Betroffenen beiergebnisloser Suche nicht freiwillig ausreisen werden, ist zu groß".Schon jetzt zeige die Erfahrung mit abgelehnten Asylbewerbern, "dasses nur unzureichend gelingt, die eigentlich verpflichtende Ausreiseauch durchzusetzen."