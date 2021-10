Der ‘Friends’-Star James Michael Tyler stirbt mit 59 Jahren!

Der Schauspieler James Michael Tyler, bekannt durch seine Rolle als Coffeeshop-Manager Gunther in der NBC-Sitcom “Friends”, ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren gestorben, berichtet die New York Times. NBC ist im Besitz der Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA).

Tyler starb in seinem Haus in Los Angeles, nachdem er gegen Prostatakrebs gekämpft hatte, der im September 2018 diagnostiziert wurde, so der Bericht,



