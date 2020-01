Der Friedrichstadt-Palast Berlin bricht im Jubiläumsjahr 2019 seine eigenen Rekorde (FOTO)

Berlin (ots) - Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr verzeichnet der Palast mit545.000 Gästen und Kartenerlösen von 27,2 Millionen Euro die besten Ergebnisseseiner hundertjährigen Bühnengeschichte. Die VIVID Grand Show ist auf bestemWeg, die erfolgreichste Produktion zu werden. René Polleschs 'Glauben an dieMöglichkeit der völligen Erneuerung der Welt' ist permanent ausverkauft undbegeistert Gäste und Medien zugleich. Für die Young Show 'Im Labyrinth derBücher' waren fast alle Sitzplätze zwei Wochen nach Premiere vergriffen.Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden neue Rekorde aufgestellt. Insgesamt kamen 545.000zahlende Gäste (ohne Freikarten) an die Friedrichstraße 107. Im Vergleich zumbislang erfolgreichsten Jahr 2013 sind das 26.320 Gäste mehr (+5 Prozent) undein 1,3 Millionen Euro höherer Ticketumsatz (+4,9 Prozent). Die Jahresauslastungdes 1.900 Plätze-Hauses lag bei 91 Prozent. Zu diesen Eigenveranstaltungenkommen noch etwa 200.000 Gäste für Berlinale und Gastspiele hinzu. Damit ist derPalast nach Gästen weiter mit deutlichem Abstand die Nummer 1 unter den BerlinerBühnen.2018 lag der Kartenumsatz bei 21 Millionen Euro und es kamen 422.755 zahlendeGäste. Der auf den ersten Blick beeindruckende Vorjahresvergleich hinktinsofern, dass wegen des zweijährigen Spielzyklus ungerade Jahre (wie 2019) rund40 Vorstellungen mehr im Programm haben als gerade Jahre (wie 2018). Das liegtam Produktionswechsel im Sommer, durch den das Haus länger geschlossen ist.Daher eignen sich überhaupt nur ungerade Jahre für Rekorde (auch das neue Jahr2020 wird wegen der Premiere in diesem Herbst 'schlechter' ausfallen als 2019).Am 29. November 1919 wurde von Prof. Dr. Max Reinhardt das Große Schauspielhaus,in dessen Tradition der Friedrichstadt-Palast Berlin steht, eröffnet. 2019 wurdedas hundertjährige Bühnenjubiläum gefeiert. Intendant Dr. Berndt Schmidt:"Jubiläumsjahr gleich Rekordjahr, was für ein großartiges Geschenk unsererGäste! Aber Erfolge von gestern sind keine Protektion für morgen. Wie in jederglücklichen Beziehung müssen auch wir die Zuneigung unserer Gäste Jahr für Jahrmit Herz und Einsatz neu verdienen."Bis zur geplant letzten Vorstellung am 11. Juli 2020 könnte die VIVID Grand Showdie erneut erfolgreichste Produktion werden. Seit ihrer Premiere im Oktober 2018hat VIVID 671.152 Karten für 38,5 Millionen Euro verkauft und liegt - Stand 8.Januar 2020 - bereits rund 16.000 Tickets und 1,4 Millionen Euro über dembisherigen Spitzenreiter, der THE ONE Grand Show.Mit dem Theaterabend 'Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung derWelt' von René Pollesch und Fabian Hinrichs öffnete sich der Unterhaltungspalastauch der E-Kultur. Dem gewagten Experiment ist ein enormer Erfolg gegönnt. ZweiTage nach der Premiere waren alle fünf vorgesehenen Vorstellungstermineausverkauft. Auch die Tickets für sechs Zusatztermine waren innerhalb kürzesterZeit vergriffen, sodass aktuell für den 5. März eine weitere Zusatzvorstellungaufgenommen wurde. Für Zitty ist die ungewöhnliche Kooperation die "BerlinerAufführung des Jahres", rbb24 Kultur nahm sie in ihre "Top 5 der bestenTheaterabende 2019" auf, SWR2 nennt es die "Inszenierung des Jahres".Die Stücke des jungen Ensembles erfreuen sich seit jeher einer enormenNachfrage. Dass fast alle der 87.000 Plätze für die Young Show 'Im Labyrinth derBücher' zwei Wochen nach der Premiere im November vergriffen waren, gab esallerdings noch nicht. Die Young Show begeisterte im November und Dezember55.084 zahlende Gäste im Alter ab 5 Jahren und erzielte eine Auslastung vonknapp 97 Prozent (Rest zu 100 Prozent Freikarten). Jetzt im Januar kommen rund30.000 zahlende Kinder und Erwachsene. 'Im Labyrinth der Bücher' wird abNovember wieder aufgenommen. Der Vorverkauf ist wegen der hohen Nachfragebereits geöffnet.Gerade erst hat die Berliner Morgenpost Intendant Berndt Schmidt zum 'Berlinerdes Jahres' gekürt. Seit 2004 nennen die Leser*innen 50 Persönlichkeiten undeine Jury unter Vorsitz der Chefredakteurin trifft die finale Entscheidung.Diese wurde unter anderem begründet mit Berndt Schmidts Modernisierung derKunstform Revue, seinem politisch-gesellschaftlichem Engagement und dem Mut,künstlerisch Neues zu wagen.Bei allem notwendigen Streben nach wirtschaftlichem Erfolg steht am Palast auchdie soziale Verantwortung im Fokus. So vergab das Haus 20.742 Charity-Tickets anHilfs- und Sozialeinrichtungen. Außerdem zahlen Menschen, denen es finanziellnicht möglich ist, Tickets zum regulären Einstiegspreis zu erwerben, mit derInitiative #PalastFürAlle nur 5 Euro Eintritt - rein auf Vertrauen, ohneNachweispflicht der Bedürftigkeit (www.palast.berlin/fueralle). Mit derInitiative #KartenGegenTaten wendet sich das Haus weiterhin an Menschen, dieunverschuldet Hass, Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, Homophobie oderAntisemitismus erleiden (www.palast.berlin/kartengegentaten). Über beideInitiativen wurden im vergangenen Jahr knapp 3.000 Karten vergeben.