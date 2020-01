Friedrich Merz (CDU) fordert Reform des Steuergesetzes zur Entlastung von Kommunen

Bonn/Berlin (ots) - Der CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz hat sich für einenSchuldenschnitt bei den Kommunen ausgesprochen. In der phoenix-Sendung "unterden linden" (Montag, 13.01.2020) mit Eva Lindenau erklärte der Vizepräsident desCDU-Wirtschaftsrats: "Die Kommunen entschulden: Ja, das kann man machen." DieserSchritt könne in einer gemeinsamen Anstrengung des Bundes und der Ländererfolgen. Möglich sei das allerdings nur, wenn die Kommunen auf Dauerentsprechende Einnahmequellen hätten, die das Problem der Verschuldung nicht "inzehn oder zwanzig Jahren wiederentstehen lassen". Hierfür sei eine Reform desSteuergesetzes nötig. "Das heißt, wir müssen uns dann über eine Steuerreformunterhalten, die auch die Gewerbe-, Körperschafts-, Einkommenssteuer umfasst.Die Kommunen müssen eigene Steuerquellen haben, damit dieses Problem nicht nocheinmal entsteht", so Merz.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4490933OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell