Friedrich Budde ist neuer ZVSHK Präsident / Michael Hilpert ist Vize-Präsident - Joachim Butz rückt in den Vorstand nach

Sankt Augustin (ots) - Eine außerordentliche Mitgliederversammlungdes Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat am Freitag inFrankfurt am Main Friedrich Budde (65) mit großer Mehrheit zum neuenPräsidenten gewählt. Der Landesinnungsmeister von Niedersachsen warbisher Vize-Präsident. In dieser Funktion hatte er bereits EndeOktober 2016 nach dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten ManfredStather die Amtsgeschäfte übernommen. Satzungsgemäß beträgt dieAmtszeit des neuen Präsidenten nur knapp anderthalb Jahre. Im Herbst2018 wird turnusgemäß der Vorstand des ZVSHK neu gewählt.Die Wahl von Friedrich Budde machte die Nachwahl für das Amt desVize-Präsidenten erforderlich. Hier entschieden sich die Delegiertenfür Michael Hilpert (52), den Landesinnungsmeister von Bayern. Fürdie nach dem Rücktritt von Manfred Stather vakante Vorstandsstellewählten die Delegierten der Mitgliederversammlung Joachim Butz (59),den Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg. Damit ist derVorstand des ZVSHK wieder vollständig besetzt. Neben Budde, Hilpertund Butz gehören ihm weiterhin Fritz Schellhorn (66),Landesinnungsmeister von Hamburg, Norbert Borgmann (60), stv.Landesinnungsmeister von Nordrhein-Westfalen und Ulrich Kössel (66),Landesinnungsmeister von Thüringen an.Darüber hinaus bestätigte die Mitgliederversammlung den Beschlußdes Vorstandes, Andreas Müller (53) zum Hauptgeschäftsführer undCarsten Müller-Oehring zum stv. Hauptgeschäftsführer zu berufen.Andreas Müller war bisher stv. Hauptgeschäftsführer; CarstenMüller-Oehring (45) bisher Bereichsleiter für Recht,Betriebswirtschaft und Berufsbildung.Bilder von Friedrich Budde und Andreas Müller stehen unterfolgendem Link zum Download zur Verfügung: http://ots.de/DCFWaPressekontakt:Frank EbischBereichsleiter Kommunikation0151 24156979f.ebisch@zvshk.deOriginal-Content von: Zentralverband SHK, übermittelt durch news aktuell