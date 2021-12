Friedrich Behrens-Anleihe: Krasser Absturz!

Was ist passiert, dass der Kurs der Anleihe so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde? Zuvor sah es eigentlich recht gut für die Anleihegläubiger aus, der Kurs der Anleihe machte im November einen Sprung nach oben. Im September wurde zudem vermeldet, dass das Insolvenzverfahren der Firma vorbildlich verlaufe.

Wie aus einer Investor-Relations-Meldung hervorgeht, hat das Unternehmen die erste Abschlagszahlung nun durchgeführt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung