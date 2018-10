"Friedman schaut hin" am 11. Oktober auf WELT: Was passiert an Deutschlands Grenzen? / Die neue Reportage des WELT-Moderators zu Binnengrenzkontrollen, Bundespolizei und Innerer Sicherheit (FOTO)

Berlin (ots) -Im April dieses Jahres hat die Bundesregierung eine wiederholteVerlängerung der Binnengrenzkontrollen zwischen Deutschland undÖsterreich verkündet - um weitere sechs Monate. Die Bundespolizeisoll zusätzlich durch die neu gegründete Bayerische Grenzpolizeiunterstützt werden, um illegale Grenzübertritte zukünftig zuverhindern. Ein halbes Jahr nach Beschluss ist WELT-Moderator MichelFriedman an die deutsch-österreichische Grenze gereist, um dieSituation vor Ort, Verbesserungen, aber auch Schwierigkeiten zudokumentieren.Der Journalist begleitet die Bundespolizei auf der Autobahn A93bei ihren Einsätzen an der deutsch-österreichischen Grenze undinformiert sich über die Arbeit der Beamten. Rainer Scharf von derBundespolizeiinspektion Rosenheim erklärt ihm den Ablauf derKontrollen und warum sie notwendig sind.Ist ein Ende der Kontrollen in Sicht oder stehen weitereVerlängerungen an? Und wirken sich die Maßnahmen wirklich positiv aufdie Sicherheitslage in Deutschland aus oder wird Europa so zurFestung? Stephan Mayer (CDU/CSU), Staatssekretär im Bundesministeriumdes Innern, für Bau und Heimat, und Irene Mihalic, Sprecherin fürInnenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen,diskutieren mit Michel Friedman über dieses polarisierende Thema."Friedman schaut hin: Was passiert an Deutschlands Grenzen" am 11.Oktober um 17.15 Uhr auf WELT und nach Ausstrahlung 30 Tage in derMediathek: www.welt.de/mediathekPressekontakt:Josephine HedderichProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4620josephine.hedderich@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell