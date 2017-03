"Friedman schaut hin: Verliebt, verlobt, verheiratet - Der Eheboom in Deutschland" / Die N24-Reportage in Deutscher Erstausstrahlung am 20. April um 17.15 Uhr

Berlin (ots) - Heiraten ist angesagt. Während sich seit dem Jahr2000 immer weniger Paare trauen ließen, gibt es seit 2015 eineTrendwende: Mehr als 400.000 Menschen kommen in Deutschland jährlichunter die Haube. Gleichzeitig geht die Zahl der Scheidungen zurück.Worin liegt dieser Wandel begründet? Was bewegt überhaupt zumJa-Wort? Und was verdient die Hochzeitsindustrie am Ehe-Boom? Inseiner Reportage "Friedman schaut hin: Verliebt, verlobt, verheiratet- Der Eheboom in Deutschland" geht Michel Friedman diesen undweiteren Fragen rund um den Bund des Lebens nach. Zusammen mit seinemTeam rechnet der N24-Moderator nach, welche Summen in die festlichenZeremonien fließen und erfährt, welche Hochzeitsgadgets den schönstenTag des Lebens unvergesslich machen sollen. Auf der "TrauDich!"-Messein Frankfurt am Main 2017 spricht er mit den Profis imHochzeitsbusiness vom Weddingplanner bis zum Zahnweißexperten undgeht mit heiratswilligen Paaren auf einen Streifzug zwischen Tüll undHochzeitstorten."Friedman schaut hin: Verliebt, verlobt, verheiratet - Der Eheboomin Deutschland" am 20. April um 17.15 Uhr in DeutscherErstausstrahlung auf N24 im TV und nach Ausstrahlung 30 Tage in derN24-Mediathek: http://www.welt.de/mediathekPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell