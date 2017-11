"Friedman schaut hin: Unser Leben mit dem Terror" / Die N24-Reportage in Deutscher Erstausstrahlung am 14. Dezember um 17.15 Uhr

Berlin (ots) - Am 19. Dezember jährt sich der Anschlag auf denBerliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem zwölfMenschen starben und 55 weitere verletzt wurden - der bisher größteislamistische Terroranschlag in Deutschland. Erst kürzlich wurde inSchwerin ein 19-Jähriger syrischer Herkunft festgenommen, der einenoder mehrere islamistisch motivierte Anschläge mit hochexplosivemSprengstoff plante. Die Taten konnten verhindert werden. 71 Prozentder Menschen fürchten sich vor Terroranschlägen in Deutschland.Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt: "Wir werden auf langeZeit mit der terroristischen Bedrohung leben müssen. Wir dürfen unserDenken und Fühlen aber nicht von Terroristen beherrschen lassen."Michel Friedman möchte von Politikern, Experten und den Deutschenwissen: Was bedeutet die Terrorgefahr für Deutschland? Kann man sichan eine permanente Bedrohung durch Terror überhaupt gewöhnen? Wirdder Anblick bewaffneter Polizisten, die an Bahnhöfen, Flughäfen undöffentlichen Plätzen patrouillieren, zur Normalität? Wie wollenPolitik und Sicherheitsbehörden verhindern, dass Deutschland Zielterroristischer Anschläge wird? Und welche Arten von Terror bedrohenDeutschland - islamistisch, links, rechts?"Friedman schaut hin: Unser Leben mit dem Terror" am 14. Dezemberum 17.15 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24 im TV und nachAusstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathekPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell