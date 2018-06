Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke wird am 5. Juli in München zum 17. Mal verliehen (FOTO)

München (ots) -* Auszeichnungen an die Regisseure Ziad Doueiri, Lars Kraume,Katja Benrath und Feras Fayyad * Sendung zum Friedenspreis desDeutschen Film - Die Brücke am Sonntag, 8. Juli 12 Uhr auf 3Sat undam Dienstag, 10. Juli 23:30 Uhr im Bayerischen FernsehenBereits zum 17. Mal ehrt der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.im Rahmen des Filmfests München herausragende Filmemacher.Künstlerisch wertvolle Filme humanistischer, gesellschaftspolitischerDimension werden mit dem Filmpreis geehrt. Über vierzig symbolischeBrückenpfeiler sind seit 2002 verliehen worden.Am Abend des 5. Juli 2018 erhalten im Münchner Cuvilliés-Theatervier weitere herausragende Filme und Filmemacher diese einzigartigeAuszeichnung.Mit dem internationalen Friedenspreis des Deutschen Films - DieBrücke - 2018 wird der libanesische Regisseur Ziad Doueiri für seinenFilm THE INSULT ausgezeichnet. Im Film eskaliert ein harmloser Streitzwischen dem Automechaniker Toni und dem Handwerker Yasser zurjuristischen Fehde. Toni ist ein libanesischer Christ. Yasser einpalästinensischer Flüchtling. Zwei Männer - stellvertretend für vieleKonflikte in Nahen Osten. Was als persönlicher Streit zweierIndividuen beginnt, wird im Laufe des Films in immer höherenjuristischen Instanzen ausgefochten und droht schließlich dielibanesische Gesellschaft zu spalten. Die Jury beschreibt in ihrerBegründung THE INSULT als einen bewegenden Film - vor allem übertiefe Menschlichkeit und gleichzeitig über die bittere Realität. THEINSULT kommt am 25. Oktober 2018 auch in die deutschen Kinos.Für DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER erhält Regisseur Lars Kraume dennationalen Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke - 2018.Eine DDR-Abiturklasse hält eine Schweigeminute anlässlich der Opferdes ungarischen Volksaufstands 1956 ab. Der auf wahren Begebenheitenberuhende Film erzählt vom Mut dieser Abiturienten. Und von dendrastischen Folgen. Er zeige, dass Solidarität und Mut Großesbewirken können. "Es ist ein ganz starker, brisanter Film - zeitigund zeitlos zugleich," so die Jury des Friedenspreis.Mit dem Nachwuchspreis 2018 wird WATU WOTE - ALL OF US vonRegisseurin Katja Benrath ausgezeichnet. Benraths Abschlussfilm ander Hamburg Media School erzählt eine wahre Begebenheit: Am 21.Dezember 2015 wird an der Grenze zwischen Kenia und Somalia ein Busvon Islamisten angegriffen. Sie fordern die Muslime auf, sichgetrennt von den Christen zu versammeln und diese zu verraten. DieMuslime weigern sich und retten den Christen damit das Leben. Nur 23Minuten dauert WATU WOTE. Lang genug, um seine bedrückend intensiveStimmung zu entfalten, sagt die Jury. Es sei dabei nicht die Handlungallein, die berühre, sondern vor allem die intensive und detaillierteZeichnung der Hauptfigur Jua.Mit dem Spezialpreis des Friedenspreis des Deutschen Films - DieBrücke wird in diesem Jahr die erschütternde und brisanteDokumentation DIE LETZTEN MÄNNER VON ALEPPO von Feras Fayyadausgezeichnet. Mit den ehrenamtlichen Helfern der syrischen Weißhelmeerlebte das Filmteam innerhalb der zweijährigen Dreharbeiten derenharten Alltag, die Angst, den Tod und die tägliche Bedrohung. Mit demCinema-Verité-Ansatz entsteht so ein berührendes Ensemble auseindrucksvollen Momenten. Ein Porträt von Helden wider Willen. "DieseMänner von Aleppo in ihrer Kraft, ihrer Selbstverständlichkeit vonAufopferung und Nächstenliebe, aber auch in ihrem Gottvertrauen,beschämen uns und machen sprachlos," schreibt die Jury. Seit Beginnder Dreharbeiten starben viele der Weißhelme, die in diesem Film zusehen sind. Einer von ihnen Khaled Omar Harrah wurde am 11. August2016 bei der Rettung von Zivilisten aus ihren Häusern durch eineBombe getötet. Ihm ist der Film gewidmet.Pressekontakt:Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.Katrin Strauchkatrin.strauch@pr-kombinat.de+49-176-138 667 66Original-Content von: Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V., übermittelt durch news aktuell