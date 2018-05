Friedensdienst EIRENE erhält Evangelischen Friedenspreis 2018/ Mit dem Preis für Gewaltfreiheit erinnern EKD und EAK auch an Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren

Hannover (ots) - Der Internationale Christliche FriedensdienstEIRENE in Neuwied erhält den in diesem Jahr erstmals als"Evangelischer Friedenspreis" verliehenen FriedrichSiegmund-Schultze-Förderpreis der Evangelischen Arbeitsgemeinschaftfür Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK). Die mit 5.000 Eurodotierte Auszeichnung würdigt gewaltfreies Handeln und ist in diesemJahr Teil der Aktivitäten der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.Mit ihrer Unterstützung des Friedenspreises macht die EKD deutlich,dass die pazifistische Tradition evangelischer Friedensethik einenbedeutenden Teil kirchlicher Identität ausmacht. Der EvangelischeFriedenspreis 2018 wird am 9. Oktober durch denMenschenrechtsaktivisten Peter Steudtner im Berliner Bonhoeffer Hausüberreicht.Mit EIRENE wird ein seit 1957 tätiger ökumenischer,internationaler Friedens- und Entwicklungsdienst ausgezeichnet,dessen Freiwillige und Fachkräfte sich gemeinsam mitPartnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, den USA und Europaweltweit für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für sozialeGerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung engagieren. EIRENEentsendet dabei jedes Jahr Freiwillige und Fachkräfte in vieleLänder, seit der Gründung haben mehr als 3000 Personen einenFriedensdienst mit EIRENE geleistet.Der Friedrich Siegmund-Schultze-Förderpreis, der seit 1994 inunregelmäßigen Abständen aus Spenden finanziert verliehen wird,zeichnet die Arbeit von Menschen und Organisationen aus, die sich fürGewaltfreiheit einsetzen und damit zum Friedenshandeln ermutigen. Ererinnert an das friedensethische Wirken des evangelischen TheologenFriedrich Siegmund-Schultze, der 1914 zu den Gründern des Weltbundesfür Freundschaftsarbeit gehörte.Am 10. Oktober wird es einen Studientag der EAK in Kooperation mitder Evangelischen Akademie Berlin geben.Hannover, 15. Mai 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell