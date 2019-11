Fridays for Future: Zehntausende bei Klimademos in Italien

ROM (dpa-AFX) - Den weltweiten Klimaprotesten der Bewegung Fridays for Future haben sich in verschiedenen Städten Italiens den Veranstaltern zufolge insgesamt rund 300 000 Menschen angeschlossen.



In Rom seien etwa 30 000 Demonstranten auf die Straße gegangen, rund 25 000 in Mailand, jeweils etwa 10 000 in Neapel und Turin, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag unter Berufung auf die Veranstalter. Angekündigt waren Proteste in 138 italienischen Städten.

In einer Mitteilung prangerten die Veranstalter den Schnäppchentag Black Friday an. "Große Marken bieten Rabatte auf Konsumgüter an, um uns zu ermutigen, Dinge zu kaufen, die wir normalerweise nicht kaufen würden", hieß es darin. Man müsse dieses untragbare Modell ändern. Vor der UN-Klimakonferenz, die vom 2. bis 13. Dezember in Madrid stattfinden soll, verurteilten die Aktivisten auch die "Untätigkeit aller Regierungen der Welt"./alv/DP/zb