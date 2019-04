'Fridays for Future'-Schüler wollen Kohlekraftwerke rasch abschalten

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Fridays for Future"-Bewegung der Schüler für mehr Klimaschutz fordert das Aus für ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr.



Zudem müsse der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und nicht wie von der Kohlekommission vorgeschlagen erst 2038 realisiert werden, erklärten mehrere Schüler am Montag bei der Vorstellung eines Katalogs von Zielen der Bewegung in Berlin. Die Abwendung von der Kohle spiele eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz, hieß es. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Deutschland bis 2035 seine Energieversorgung vollständig auf Erneuerbare umstellen.

Seit Monaten fordern Schüler in Deutschland und anderswo jeden Freitag mehr Engagement der Politiker für den Klimaschutz. Zuletzt hatten sich auch Wissenschaftler dem Anliegen der Schüler angeschlossen. Ihren Ursprung haben die "Fridays For Future"-Aktionen in Schweden. Inzwischen ist daraus eine globale Bewegung geworden./kr/DP/jha