Fridays for Future: Für jeden Mitarbeiter pflanzt Semalytix ein Bäumchen (FOTO)

Bielefeld (ots) -Der Klimawandel beherrscht heute die Welt: In 150 Ländern wollendie "Fridays for Future"-Aktivisten weltweit auf die Straße gehen, umfür eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Zeitgleich pflanztdas digitale Start-up Unternehmen Semalytix in Bielefeld für jedeMitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein Bäumchen. "Nachhaltigkeit undUmweltschutz ist in unserem jungen Team eine Herzensangelegenheit",sagt der Co-Founder und Chief Research & Development Officer MatthiasHartung. "Die meisten von uns kommen mit dem Fahrrad und öffentlichenVerkehrsmitteln ins Büro oder gehen einfach zu Fuß."Während die Bundesregierung in Berlin ein historisches Klimapaketbeschließen will, Schüler, Studenten und Arbeitnehmer protestieren,packt das Bielefelder Unternehmen das Problem bei den Wurzeln. Werernst genommen werden will, muss Fakten schaffen, so der Co-Gründervon Semalytix. Wo die Bäume gesetzt werden sollen, liegt in der Handder Mitarbeiter. Denn jeder ist letztendlich verantwortlich, seinenökologischen Fußabdruck zu bessern.Über SemalytixSemalytix ist ein weltweit führendes Start-up Unternehmen mit über70 Mitarbeitern und Hauptsitz in Bielefeld. Das 2015 gegründete,digitale Unternehmen generiert durch künstliche Intelligenzpraxistaugliche Erkenntnisse über seine Plattformen fürPharmaunternehmen. Es extrahiert und analysiert Informationen ausgroßen Mengen unstrukturierter Daten und Texte in Echtzeit. Es fasstwichtige Trends und Erkenntnisse transparent zusammen, um reale undnachhaltige Lösungen zu schaffen. Die erstellten Reports liefernKunden weltweit strategischen Informationen, die es ihnenermöglichen, Entscheidungen einfacher und schneller zu treffen.Pressekontakt:Thomas A. BeckerChief Marketing Officer+49 (176) 600 000 66thomas.becker@semalytix.dewww.semalytix.comOriginal-Content von: Semalytix, übermittelt durch news aktuell