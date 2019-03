"Fridays for Future": Deutsche finden, dass Klimaschutz in die Schule gehört

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Essen (ots) - 87 Prozent der Bundesbürger sind der Auffassung,dass Klimaschutz im schulischen Kontext behandelt werden sollte. Dieaktuellen Schülerproteste gehören hingegen in die Freizeit, findetüber die Hälfte der Befragten.Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Online-Umfrage desMeinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag desEnergiedienstleisters ista. Insgesamt wurden deutschlandweit über2.000 Bürger befragt. Das Ja zum Klimaschutz in der Schule ist überalle Altersgruppen gleichmäßig hoch verteilt. 57 Prozent derBefragten findet, Klimaschutz gehöre sogar auf den Stundenplan, 22Prozent sehen das Thema zwar in der Schule, dort aber eher infreiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Auf die Frage, ob Schülerinnenund Schüler für die Teilnahme an den "Fridays forFuture"-Demonstrationen schulfrei bekommen sollten, antwortet dieMehrheit der Deutschen mit Nein. Die Demonstrationen solltenaußerhalb des Unterrichts in der Freizeit stattfinden (54 Prozent).Nur 37 Prozent sprechen sich für ein Schulfrei aus, das die Teilnahmeermöglicht."Klimaschutz sollte fest im Unterricht verankert sein", findetThomas Zinnöcker, CEO von ista, mit Blick auf die Umfrageergebnisse."Der Klimaschutz liegt den Schülerinnen und Schülern am Herzen, dieGesellschaft sollte diesen Impuls ernst nehmen und einenkonstruktiven Dialog führen. Die Transparenz über die Fakten zuEnergieverbrauch, CO2-Emissionen und Klimawandel ist dabei der Dreh-und Angelpunkt. Die Schule ist der ideale Ort, an dem Lehrer, Elternund Schüler über konkrete Klimaschutzmaßnahmen diskutieren können.Deshalb haben wir als Unternehmen auch ein eigenes Schulprojektgestartet und werben gemeinsam mit unseren Partnern dafür, passendeUnterrichtsformate und schulische Klimaschutzprojekte in die Praxisumzusetzen."Ein verpflichtendes Schulfach Klimaschutz gibt es in Deutschlandbisher nicht. Manche Schulen behandeln das Thema aberfächerübergreifend oder in Projektwochen sowie Arbeitsgruppen.Von der "KlimaKiste" zum "KlimaHelden""ista macht Schule" hilft jungen Menschen, ihren Beitrag zumKlimaschutz zu leisten und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrerIdeen. In Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein BildungsCent e.V.startete ista eine bundesweite Bildungsinitiative und stattete 100Schulen mit innovativen Lernmaterialien, sogenannten "KllimaKisten"aus. Mit dem "KlimaHelden"-Contest, einem digitalenCrowdfunding-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, möchte ista nunüberzeugende Klimaschutzprojekte in Schulen finden, fördern undfinanzieren. Mit den Partnern BildungsCent, Multivision und Startnextrief der Energiedienstleister daher im Oktober 2018 Schülerinnen undSchüler auf, sich mit ihren Schulprojekten zu bewerben. Insgesamtqualifizierten sich 25 nachhaltige Schulprojekte aus ganz Deutschlandfür den Wettbewerb. Die Gewinner werden im Mai 2019 gekürt underhalten Preisgelder zur Förderung ihrer Projekte.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert,also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparenteVisualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser undgewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfoliomodernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazugehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezählersowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24Ländern weltweit über 5.500 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio.Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparungwichtiger Ressourcen. 2017 erwirtschaftete die ista Gruppe einenUmsatz von 881,1 Mio. Euro. Mehr Informationen unter www.ista.de.Pressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsFlorian DötterlTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Florian.Doetterl@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell