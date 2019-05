'Fridays for Future'-Demonstration bei RWE-Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Die Hauptversammlung des Essener Energiekonzerns RWE ist am Freitag (10.00 Uhr) auch Ziel der Protestbewegung "Fridays for Future".



Schüler und Jugendliche aus mehreren nordrhein-westfälischen Städten wollen vor der Grugahalle für mehr Klimaschutz und ein schnelles Ende der Kohleverstromung demonstrieren. Anschließend wollen die Teilnehmer durch die Essener Innenstadt zur RWE-Konzernzentrale ziehen. Auch andere Gruppen haben Protestaktionen aus Anlass des Aktionärstreffens angekündigt.

RWE ist der größte Stromerzeuger in Deutschland. Der Konzern steht vor allem wegen seiner Braunkohlekraftwerke und dem Ausbaggern der Tagebaue im Rheinischen Revier in der Kritik von Umweltschützern. RWE verweist darauf, dass der Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid seit Jahren sinke und der Konzern seine Stromerzeugung zunehmend auf Ökoenergien umstelle. Der Stromkonzern will nach einem Tauschgeschäft mit seinem bisherigen Konkurrenten Eon zum drittgrößten Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien in Europa werden./hff/DP/stw