FridaysForFuture - Weltweite Schülerstreiks am 15. März

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Am kommenden Freitag werden weltweit auf 1.325Demos in 98 Ländern junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straßegehen. [1] Allein in Deutschland sind 140 Proteste gegen dieKlimapolitik der Bundesregierung angemeldet.Maurice Conrad, Bundesthemenbeauftragter der Piratenpartei fürUmwelt, Klima und Tierschutz und Organisator der #FridaysForFutureStreiks in Mainz:"Ich wünsche mir eine Klimapolitik, die nicht im Angesicht derInteressen weniger Einzelner sondern im Angesicht dieser einen Erdestattfindet. Wir sind die letzte Generation, die die Folgen desKlimawandels noch begrenzen kann. Deshalb streiken wir. Zur Not auchbis 2038."Leider scheinen die Themen Klimagerechtigkeit [2] und Umweltschutzimmer noch nicht die Bedeutung zu bekommen, die sie dringendbenötigen. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich das Mittel desProtestes, welches die jungen Menschen gewählt haben: Den Streik, dermanche Politiker deutlich darauf hinweist, dass unsere Jugend nichtlänger gewillt ist, diese Themen den "Profis zu überlassen".Ebendiese Profis haben seit Jahren und Jahrzehnten versagt.Wir PIRATEN finden es wichtig, dass sich junge Menschen gegen eineKlimapolitik zur Wehr setzen, die sich nur um Wirtschafts- undKonzerninteressen dreht. Zu lange haben die geschwiegen, die von denFolgen des Klimawandels am meisten betroffen sein werden.Deshalb appellieren wir an alle jungen, aber auch älterenMenschen: Kämpft für eure und unser aller Zukunft! Kommt am Freitagden 15. März in eure #FridaysForFuture Stadt [3] und demonstriertgemeinsam für eine klimagerechte Zukunft!Quellen/Fußnoten:[1] Greta Thunberg 12.03.:https://twitter.com/gretathunberg/status/1105708926652289025?s=21[2] Klimagerechtigkeit:https://de.wikipedia.org/wiki/Klimagerechtigkeit[3] Übersicht der Demonstrationen:https://www.fridaysforfuture.org/events/mapPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell