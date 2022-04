Freyr Battery-Aktie: Kehren jetzt die Bullen an den Markt zurück?

Die Sorge vor schneller steigenden Zinsen hat die großen Börsenindizes in den USA am Mittwoch wie schon am Dienstag deutlich belastet. Positiv ist zu werten, dass der Verkaufsdruck zum Ende des Tages wieder etwas nachgelassen hat und Aktien ihre zum Teil horrenden Verluste etwas eindämmen konnten. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass sich die Märkte nun wieder beruhigen.

