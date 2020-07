"Freut euch auf den Boss, der die Spreu vom Weizen trennt!" - Claudia Obert kehrt zu "Promi Big Brother" zurück // SAT.1 macht #PromiBB digital zum größten Event des Sommers (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Unterföhring (ots) - 31. Juli 2020. Die Kult-Bewohnerin kehrt zurück: Drei Jahre nachdem Claudia Obert als "Promi Big Brother"-Bewohnerin mit ihren Sprüchen Reality-TV-Geschichte schrieb, spendiert Big Brother der Luxuslady eine eigene Online-Show. Immer sonntags und mittwochs (ab 9. August 2020) kommentiert Claudia Obert in ihrem digitalen Spin-off exklusiv auf PromiBigBrother.de und auf Joyn in ihrer charmant-unverblümten Art das Geschehen rund um die neuen Bewohner bei "Promi Big Brother".Claudia Obert: "Mit mir bekommt ihr das Gefühl, hautnah dabei zu sein und viel lustiges Entertainment. Mit wem kuscheln wir? Wer soll schnellstens zur Hölle fahren? Mit wem geht die Party ab? Wer soll den Keller putzen? Freut euch auf den Boss, der die Spreu vom Weizen trennt - Claudia!"Das perfekte Warm- und Wrap-up: "Promi Big Brother"-Gewinner 2014, Aaron Troschke, fiebert täglich ab 7. August in der "Promi Big Brother - Warm up Show" mit seinen Gästen auf die anstehende Live-Show hin. Immer 20 Minuten vor Start der SAT.1-Show diskutiert er auf PromiBigBrother.de und in den sozialen Netzwerken mit der Community. YouTuberin Raffa lässt jeden Morgen in "Raffas Recap" auf Facebook und dem IGTV-Kanal @promibb die Highlights der Show des Vorabends kompakt Revue passieren.Die perfekte #PromiBB-Welt: Die SAT.1-App steht ab Montag, 3. August, ganz im Zeichen von #PromiBB: In der neuen Fanwelt können sich die User rund um "Promi Big Brother" austauschen und verpassen keine News aus der #PromiBB-Welt. Innerhalb der SAT.1-App haben die User erstmals die Möglichkeit, ihre Kommentare zu jedem Bewohner abgeben und untereinander in den direkten Austausch gehen. Die Bewohner sind bei "Promi Big Brother" von der Außenwelt abgeschottet, doch Big Brother lässt die User und Zuschauer durch verschiedene Votings mitbestimmen.Der perfekte Rundumblick: Auf PromiBigBrother.de und auf Joyn erwarten die Fans die täglichen Live-Shows im Stream sowie die kompletten Folgen direkt nach Ausstrahlung im Catch-up. PromiBigBrother.de zeigt außerdem Highlight-Clips und exklusiven Bonus-Content, der nicht im TV zu sehen ist. Abgerundet wird das inhaltliche Angebot durch Bewohner-GIFs für Instagram Stories und eigene Filter. Auf den Social-Media-Plattformen von SAT.1 und #PromiBB verpassen Fans nichts rund um die Bewohner - Tag und Nacht.Der perfekte Drücker: Über den red button auf der Fernbedienung erfahren die Zuschauer mehr zu den "Promi Big Brother"-Bewohnern und können alle Highlights und Zusatzinhalte der Show auch ganz einfach während der Sendung im red button Portal von SAT.1 abrufen."Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR, Show & Comedy Kevin Körber, Katrin Dietz Tel. +49 89 9507-1187, -1154 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & Editing Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6708/4666977 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell