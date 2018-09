Erfurt (ots) - Erfurt, 19. September 2018 - Der aufgeweckte undabenteuerlustige Sebastian lebt in einem kleinen Dorf in denfranzösischen Alpen bei seinem Großvater César. Dort trifft er einesTages auf die Berghündin Belle - es entsteht eine innige Freundschaftzwischen Kind und Hund. Die spannenden Geschichten zeigt KiKA ab 22.September täglich um 18:15 Uhr.Sebastian liebt die Berge. Er zieht gerne durch die Gegend undstürzt sich in waghalsige Abenteuer. Eines Tages macht er bei einerseiner Bergtouren die Bekanntschaft einer riesigen streunendenPyrenäenberghündin. Das einsame und ängstliche Tier ist im Dorf alsgefährliche Bestie verschrien. Doch Sebastian schafft es, die schöneHündin, die er Belle nennt, zu zähmen. Eine tiefe Freundschaftentwickelt sich zwischen den beiden, und gemeinsam mit ihren FreundenAdèle und Sören erleben sie so manches Abenteuer.Basierend auf der berührenden Realserie (Buch und Regie: CécileAubry, 1965) und einer gleichnamigen Buchvorlage der Autorin machteder Kinofilm "Belle et Sébastien" die Geschichte 2013 in Frankreicherneut berühmt.Zu sehen ist "Belle und Sebastian" ab 22. September um 18:15 Uhrbei KiKA. Produziert wurde die 52-teilige Animationsserie in 2D vonGaumont Animation. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist JuttaTrauer. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen im HbbTV unter dem RedButton abrufbar.Weitere Informationen finden Sie auf www.kika-presse.de unter"Presse Plus". Registrierte Nutzer finden dort auch eine Folge zurAnsicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell