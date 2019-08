Erfurt (ots) - "Mein bester Freund Marlon" (WDR) handelt von altenund neuen Freundschaften und dem Versuch, diese miteinander inEinklang zu bringen. KiKA zeigt die norwegische Serie über den Alltagvon Grundschülern immer montags bis freitags um 9:25 Uhr.Marlon und Hugo sind beste Freunde seit der Kindergartenzeit. Siehaben eine ganz besondere Verbindung und machen alles zusammen. EinesTages bekommen sie mit Sander einen neuen Mitschüler. Der neueKlassenkamerad ist ziemlich cool: Er kennt tolle Fußball-Tricks, hatbereits einen Angel-Wettbewerb gewonnen und lernt Taekwondo. WährendMarlon sich intuitiv mit dem smarten Sander anfreundet, ist Hugoeifersüchtig und will seinen Freund nicht mit einem anderen Jungenteilen. Kann Marlon seinen Freundeskreis erweitern und gleichzeitigHugos bester Freund bleiben? Und steckt hinter Sanders coolerFassade vielleicht noch mehr?"Mein bester Freund Marlon" (WDR) erzählt den Alltag vonGrundschülern aus der Sicht der achtjährigen besten Freunde Marlonund Hugo. Die Freundschaft der Kinder hält jeder Zerreißprobe standund hilft ihnen, ihren Platz in der Welt zu finden. Aber auchemotionale Spannungen sind vorprogrammiert und kleine Rivalitäten,Notlügen und Raufereien an der Tagesordnung. Die norwegischeRealserie mit dem Originaltitel "Min venn Marlon" zeigt durch einesehr liebvolle und authentische Inszenierung, wie Jungs emotionaleAlltagseindrücke verarbeiten, ihre Konflikte versöhnlich lösen underzählt vom starken Band wahrer Freundschaft."Mein bester Freund Marlon" (WDR) ist eine Produktion von NRKSuper im Vertrieb der Beta Film GmbH. Regie führte Knut Næsheim. Diedeutsche Synchronisation wurde von Antares Film GmbH übernommen.Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Henrike Vieregge.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827Telefax: +49 361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell