Freundliches Shandong, gastliches Shandong - Aktion zur Auswahl Ihrer Lieblingsprodukte des Kulturtourismus in Shandong

Um die kulturtouristischen Angebote Shandongs in der Welt bekannt zu machen, startete das Kultur- und Tourismusministerium der Provinz Shandong die Aktion "Friendly Shandong, Hospitable Shandong" (freundliches Shandong, gastliches Shandong) mit einer Auswahl Ihrer Lieblingsprodukte des Kulturtourismus in Shandong. Jeder ist herzlich zur Teilnahme an der Aktion eingeladen.Zur Teilnahme: Besuchen Sie vom 15. August bis 13. September die Website ( https://travelshandong.com/ ) oder die englische Facebook-Homepage ( http://www.facebook.com/visitshandong ) und klicken Sie auf das Bild der Veranstaltung oder den Link zur Website, um zur Auswahlseite zu gelangen.Für diese Veranstaltung werden Geschenke vorbereitet, die durch eine Verlosung vergeben werden. Preisinhalte: 1. Preis (2 mal): Fünftägige Tour durch Shandong (mit Flugticket), 2. Preis (6 mal): Keramik des Berges Tai, 3. Preis (12 mal): Porzellan-Teeservice, Erinnerungspreis (70 mal): Luban-Geduldspiel aus violettrotem Sandelholz.Shandong ist eine Wiege der chinesischen Zivilisation. Hier erhebt sich der Berg Tai, hier mündet der Gelbe Fluss ins Meer, hier wurde Konfuzius geboren. Die Provinz mit ihrer bedeutungsvollen Geschichte, ihren atemberaubenden Naturschönheiten und ihrem reichen kulturellen Leben hat so viel zu bieten. Besucher werden außerdem von der Gastlichkeit Shandongs, seiner tiefgehenden Kultur und den herrlichen Landschaften begeistert sein.