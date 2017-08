Freuen Sie sich auf japanische Verhältnisse in Europa – Den Krediten nicht das Risiko nehmen!

Lieber Investor,

man stellt sich hier nicht nur die entscheidenden Fragen nicht, sondern übernimmt auch noch gedankenlos das japanische Vorbild, weil es angeblich so gut funktioniert. Nun wird auch in Europa das Zinsniveau bewusst so weit nach unten manipuliert, dass es auch dem überschuldeten Schuldner noch irgendwie gelingt, den Kopf über Wasser zu halten.

Die wahren Ursachen der Krankheit bekämpft er nicht

Dies gelingt ihm natürlich nur, weil und solange die Zinsen extrem tief gehalten werden. Jeder Anstieg des Zinsniveaus ist an dieser Stelle tödlich und muss daher unterbleiben. Damit ist man in eine Situation gelangt, in der die Zinsen nicht mehr auf ein normales Niveau steigen können und sich die Gesundung der Wirtschaft praktisch nie mehr einstellen kann.

Der Arzt hat ein extrem starkes, den Patienten abhängig machendes Schmerzmittel verschrieben. Aber die wahren Ursachen der Krankheit bekämpft er nicht, aus Angst, er könne dem Patienten wehtun. Anschließend freut man sich darüber, dass es Tage gibt, an denen es dem Patienten deutlich besser geht. Dass er nie mehr in der Lage sein wird, das Krankenhaus ohne fremde Hilfe zu verlassen, sagt man ihm nicht.

Die Europäische Zentralbank ist dem Vorbild der Bank of Japan und der FED nun schon seit 15 Jahren gefolgt. Ohne ernsthafte Abkehr von dem bislang beschrittenen Weg wird man ihn auch noch weitere zehn Jahre fortsetzen, ohne dass sich an der Misere grundlegend etwas verändern wird.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.