Freudentanz bei #GNTM! Heidi Klum und ihre Models machen ProSieben zum Prime-Time-Sieger am Donnerstag (FOTO)

Unterföhring (ots) -Erfolgreicher Tanz in die Top Ten: "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der elften Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 17,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Donnerstagabend, wie die #GNTM-Models ihr erstes Unterwasser-Shooting meistern und an der Seite von Massimo Sinató den Dancefloor erobern. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time.Das ist die Top Ten von #GNTM, die Heidi Klum mit Rebecca Mir und Massimo Sinató in der elften Folge ausgesucht hat:Anastasia (20, Berlin) Jacky (21, Rheingau-Taunus) Larissa (19, Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main) Lijana (23, Kassel) Maureen (20, Wien) Maribel (19, Mülheim an der Ruhr) Nadine (20, Fürstenfeldbruck bei München) Sarah P. (20, Vorau in der Steiermark) Tamara (19, Wien) Vivian (21, München)Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.#GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus der aktuellen Folge Auf GNTM.de erzählen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Anastasia (20, Berlin) und Nadine (20, Fürstenfeldbruck) von den Schwierigkeiten beim Unterwasser-Shooting und ihrer anspruchsvollen Tanz-Performance. Außerdem sprechen sie über spannende Szenen, die im TV nicht gezeigt wurden.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 10.04.2020 (vorläufig gewichtet: 09.04.2020)