Weinheim (ots) -Top-Bewertung als Silber Partner bei "Cloud Productivity" und"Data Platform"Freudenberg IT (FIT) ist von Microsoft als Gold- und SilberPartner in verschiedenen Kategorien bestätigt worden. DerIT-Dienstleister ist Microsoft Gold Partner in den Bereichen "CloudPlatform" und "Datacenter". Damit attestiert Microsoft seinem PartnerFIT herausragende Kompetenz in diesem Feld. Bei "Cloud Productivity"und "Data Platform" agiert FIT als Microsoft Silver Partner undunterstreicht so seine aktuellen Fähigkeiten, Fachkenntnisse und seinEngagement in diese Disziplinen."Unsere Partnerschaften mit Microsoft und SAP sind wesentlicheSäulen der FIT Strategie. Deshalb ist es uns eine Ehre und eineBestätigung unserer Arbeit, dass Microsoft unseren Status in gleichvier Partner-Kategorien bestätigt hat", erklärt Tim Hallbauer, GlobalDirector Microsoft Services, Freudenberg IT. "Wir werden uns aber aufdiesen Lorbeeren keinesfalls ausruhen. Im Gegenteil: JedeSilber-Partnerschaft ist uns Anreiz für mehr. Als Nächstes nehmen dieGold Partnerschaft für den Bereich Cloud Productivity in Angriff -und werden unsere Kompetenzen im Sinne unserer Kunden noch weiterschärfen."Heute schon vormerken: FIT Customer Innovation Day am 11. April2019 in Frankfurt/Main - "Let's keep IT simple. Together!" EineAnmeldung ist bereits möglich unterhttp://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32ea.r6gm76Über Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Modern Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel SchreiberKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell