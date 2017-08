Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

--------------------------------------------------------------Studie downloaden!http://ots.de/3pVNz--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -Der globale IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) stellt eine neueStudie zum Einsatz von SAP S/4HANA vor: Die vom Analystenhaus PAC imAuftrag von FIT erstellte Analyse "SAP S/4HANA im gehobenenMittelstand" untersucht den Status quo und das Potenzial der neuenGeneration des ERP-Kernprodukts von SAP. Dafür hat PAC Ergebnisse ausUnternehmensbefragungen mit eigenen Technologieanalysen zu einemkonkreten Leitfaden für den Aufbau beziehungsweise dieWeiterentwicklung der SAP-Strategie von gehobenen Mittelständlerngebündelt. Zusätzlich stellt PAC seine Sicht auf die übergeordneteSAP-Produktstrategie dar. Das "PAC Research Highlight" richtet sichsowohl an Unternehmen, die SAP bereits nutzen, als auch an solche,die planen, von einer Drittlösung hin zu SAP zu migrieren. DieAnalyse steht auf der Website von FIT zum kostenlosen Download zurVerfügung:http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=hmjv3d.61dgm7Die Studienergebnisse im Überblick:- 40 Prozent der Unternehmen haben konkrete Pläne für einenUmstieg auf SAP S/4HANA - Praxiserfahrungen mit dem neuen Systemgibt es bisher kaum- Erwartungen an SAP S/4HANA: Beschleunigung von Prozessen undDatenanalysen sowie Transformation Richtung Realtime- Wegen neuartiger Technologie und überarbeiteter Prozesssteuerungbraucht der Umstieg auf SAP S/4HANA eine besonders guteVorbereitung und Migrationsbegleitung- On-Premise steht weiterhin im Fokus - die Cloud Edition spielt,zumindest in Deutschland, noch eine untergeordnete Rolle- Unternehmen sollten aber den künftigen Einsatz in einer HybridCloud in ihrer SAP-Strategie bereits heute berücksichtigen- Für die Migration hin zu SAP S/4HANA (und zu SAP Leonardo) unddie Weiterentwicklung der SAP-Strategie ist der Mittelstand aufkompetente IT-Dienstleister angewiesenDarüber hinaus liefert die Studie eine Checkliste, mit derinteressierte Unternehmen ihren Weg hin zu SAP S/4HANA planen können.Diese hilft dabei, die eigenen Strukturen und Prozesse zuhinterfragen, und gibt Impulse bei der Auswahl des geeignetenIT-Dienstleisters."Für unserer Kunden beobachten wir die aktuellen Entwicklungen beiSAP sehr genau, von der Situationsanalyse bis hin zu konkretenHandlungsempfehlungen", sagt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT."Neben unseren eigenen Analysen sind uns dabei auch die Perspektivenunabhängiger Analystenhäuser wichtig, in deren Arbeit wirkontinuierlich investieren. Unser Ziel ist es, damit unsere Rolle alsstarkes Bindeglied zwischen SAP und Anwenderunternehmen optimalauszufüllen."Über Freudenberg ITFreudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Full-ServiceProvider mit Sitz in Weinheim. Mit dem Anspruch, Komplexität inNutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf derKunden ist FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicherIT-Partner des Mittelstands - weltweit. Als SAP-Partner der erstenStunde verfügt FIT über eine umfassende Expertise zu sämtlichenSAP-Lösungen. Das Unternehmen bietet mit der FIT Shop Floor Suiteeine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständischeFertigungsindustrie, für die FIT als Trusted Partner immer schon derWegbereiter von Industrie 4.0 gewesen ist. Sei es auf den wichtigenInnovationsfeldern Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und EnterpriseMobility oder in der Implementierung von Microsoft-Lösungen - FITverfügt über langjährige Erfahrung wie kaum ein anderer. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified."Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter an zahlreichenStandorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika und verzeichneteeinen Jahresumsatz von 165,8* Millionen Euro (*2016). Hier finden Sieweitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteDirector Marketing & CommunicationsHöhnerweg 2-469469 WeinheimTel: +49 6201 80-8380peter.schuette@freudenberg-it.comOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell