Freudenberg IT neuer HPE Gold Service Provider / Starke Partner für erfolgreiche Digitalisierung

Weinheim (ots) - Ab sofort gehen der IT-Service-Provider ausWeinheim und der amerikanische Technologiekonzern Hewlett PackardEnterprise (HPE) gemeinsame Wege bei der Digitalisierung. Ziel derstrategischen Partnerschaft ist es, mit hoher Beratungskompetenz undinnovativen Lösungen insbesondere mittelständischen Unternehmen denWeg ins digitale Zeitalter zu ebnen. Dabei versprechen sich diePartner Synergieeffekte für ihre Kunden durch das komplementärePortfolio.Die Digitalisierung bedeutet im Mittelstand oft Fluch und Segenzugleich. Einerseits ermöglichen neue Geschäftsmodelle neuesWachstum, andererseits überfordern ständig wachsende Datenvolumen unddie Neuausrichtung der Geschäfts- und Produktionsprozesse diebisherigen IT-Landschaften. Denn moderne IT-Infrastrukturen müssenheute hochverfügbar und flexibel sein, um auch bei dynamischenMarktbedingungen Mitarbeitern die nachgefragten Services schnell undzuverlässig zur Verfügung zu stellen.Unternehmen benötigen hierfür nicht nur innovative Technologien,sondern auch Hilfestellung bei der Analyse der Bestandssysteme undder Entwicklung und Umsetzung einer entsprechendenDigitalisierungsstrategie. Erfolgskritisch bei solchenTransformationsprojekten ist der richtige Mix aus Beratung,technischer Expertise und moderner Technologie. Anforderungen, diedie neue Partnerschaft zwischen FIT und HPE in herausragender Weiseerfüllt.So ergänzen sich die Portfolios des IT-Services-Providers und desführenden Technologieanbieters ideal. Ob Cloud Computing, IoT oderData Analytics, HPE bietet für unterschiedliche Branchen weltweitLösungen auf dem neusten Stand an. Freudenberg IT verfügt überlangjährige Expertise im mittelständischen Umfeld und bietet nebenCloud Services im SAP/Nicht-SAP-Umfeld mit FIT Manufacturing as aService (FIT MaaS) auch einen eigenen IoT-Service konkret für dieFertigungsindustrie. Mit der Zusammenführung unterschiedlicher Sales-und Delivery-Teams erweitert sich das IoT-KnowHow nochmals, Kundenprofitieren in Zukunft von verbesserten Services und innovativenLösungen."Als globaler Player mit breitem Marktwissen und exzellentemTechnologieangebot passt HPE hervorragend in unser Partner-Portfolio.Wir können jetzt noch besser auf Kundenanforderungen eingehen und mitentsprechenden Lösungen dabei helfen, die vielseitigenHerausforderungen bei Digitalisierungsprojekten zu meistern. Mit HPEunterstützen wir unsere Kunden nicht nur im Heute sondern gestaltengemeinsam das Morgen", so Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT."Wir freuen uns sehr über die vielversprechende Zusammenarbeit mitder Freudenberg IT. Wir hoffen darauf nicht nur in Deutschland Kundenund Interessenten von unserer Partnerschaft zu überzeugen und siedabei effektiv zu unterstützen, dass Potenzial der Digitalisierungfür ihr Unternehmen gezielt zu erschließen", so Thomas Kitz, DirectorSales, HPE.Über Freudenberg ITFreudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Full-ServiceProvider mit Sitz in Weinheim.Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln,und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist FIT seit mehr als dreiJahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. AlsSAP-Partner der ersten Stunde verfügt FIT über eine umfassendeExpertise zu sämtlichen SAP-Lösungen. Das Unternehmen bietet mit derFIT Shop Floor Suite eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für diemittelständische Fertigungsindustrie, für die FIT als Trusted Partnerimmer schon der Wegbereiter von Industrie 4.0 gewesen ist. Sei es aufden wichtigen Innovationsfeldern Big Data/SAP HANA, Cloud Computingund Enterprise Mobility oder in der Implementierung vonMicrosoft-Lösungen - FIT verfügt über langjährige Erfahrung wie kaumein anderer. Immer im Sinne der lokal und global konsistentenFIT-Mission: "IT Solutions. Simplified."Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter an zahlreichenStandorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika und verzeichneteeinen Jahresumsatz von 165,8* Millionen Euro (*2016).Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.