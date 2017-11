Freudenberg IT: Top-Anbieter von IoT-Plattformen für Industrie 4.0 im deutschsprachigen Markt (FOTO)

Weinheim (ots) -- Internationaler IT-Dienstleister im Leader-Quadranten vonaktueller IoT-Studie von ISG - ISG: "Freudenberg IT hat es wie keinanderer geschafft, SAPERP-Systeme mit Industriesystemen zu integrieren" Freudenberg IT(FIT) gehört zu den führenden Anbietern von Industrie-4.0-Plattformenim deutschsprachigen Markt. Das geht aus einer kürzlichveröffentlichten Studie des Marktforschungsunternehmens ISG hervor:ISG untersuchte den Reifegrad von IoT (Internet ofThings)-Plattformen, die als Basis für mehr industrielleAutomatisierung dienen. Ergebnis: FIT bewegt sich mit seinem Angebotim Spitzensegment und lässt damit einen großen Teil des Wettbewerbshinter sich. Als Tochterunternehmen des weltweit aktivenIndustriekonzerns Freudenberg verfügt FIT seit jeher über ein tiefesVerständnis für die Belange von Fertigungsunternehmen. DiesesKnow-how kann der IT-Dienstleister jetzt in Bezug auf IoT vollausspielen.Die Ergebnisse der ISG-Analyse im DetailIn ihrer Bewertung heben die Analysten von ISG hervor, FIT habe es"wie kein anderer geschafft, SAP ERP-Systeme mit Industriesystemen zuintegrieren." (Quelle: ISG). FIT verfügt über ein umfassendesIndustrie-4.0-Portfolio auf Basis von SAP. Das FIT Angebot reicht vonManufacturing Execution Systems (MES) über Cloud-Lösungen undAnalytics bis hin zu Starter Packs, Gateways sowie Beratung undSystemintegration. IoT Starter Packs bestehen aus mehreren Sensorenund Aktoren, die mit einem kleinen Microcontroller verbunden sind.Sie erlauben einen schnellen, einfachen und pragmatischen Einstieg indas Internet of Things.Zudem betont die Studie, dass die IoT-Plattform von FIT dank einerKooperation mit Telit auch über ein umfassendesDevice-Management-System sowohl für vernetzte Dinge als auch fürMaschinen verfügt."Die aktuelle ISG-Studie unterstreicht eindrucksvoll, welchen Wertunsere einzigartige Kombination von Industrienähe und SAP-Know-howfür unsere Kunden hat", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe, FreudenbergIT. "Damit sind wir bestens gerüstet, unsere Kunden auf ihrem Weg indie IoT-Zukunft strategisch und operativ zu unterstützen.""Mit unserem IoT-Portfolio unterstützen wir mittelständischeUnternehmen dabei, die digitale Transformation in der Produktioneinzuleiten", sagt Björn Bartheidel, Team Lead & Principal ConsultantSAP Manufacturing, Freudenberg IT. "Insbesondere unsereCloud-basierten Lösungen wie beispielsweise'Manufacturing-as-a-Service basierend auf SAP MII' ermöglichen eineneinfachen, pragmatischen und kalkulierbaren Einstieg in dasThemenfeld 'Industrial IoT'."Über Freudenberg ITFreudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätigerIT Full-Service Provider. Das Unternehmen gehört mit mehr als 80Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der FreudenbergGruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland.Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter und verzeichnete einenJahresumsatz von 165,8* Mio. EUR (*2016). Zahlreiche Standorte inEuropa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe.Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner desMittelstands - weltweit.Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent undmit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von verschiedenartigenOutsourcing-Angeboten über Systemoptimierung bis hin zuBetriebsservices und schließt insbesondere auch hochkarätige Prozess-und SAP-Beratung ein. Als Value Added Reseller der SAP können wirunseren Kunden zudem SAP- Softwarelizenzen anbieten und diedazugehörige Softwarepflege. Was uns von allen anderenIT-Dienstleistern unterscheidet: Unsere jahrelangeManufacturing-Execution-Solution-Erfahrung, die Ihnen eine flexibleProduktionsteuerung mit direkter SAP-Integration erlaubt.Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreicheMicrosoft-Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- und globalkonsistente FIT Mission lautet Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zuwandeln, eben - "IT Solutions. Simplified."Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteDirector Marketing & CommunicationsHöhnerweg 2-469469 WeinheimTel: +49 6201 80-8380peter.schuette@freudenberg-it.comOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell