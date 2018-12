Freudenberg IT: IT-Trends 2019 - Was passiert rund um SAP? (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Weinheim (ots) -- Freudenberg IT erwartet Wachstum bei SAP in der Cloud- S/4HANA-Migration und Weiterentwicklung von S4/HANA stehen im Fokus- SAP treibt Machine Learning und künstliche Intelligenz voran - fürden Mittelstand allerdings noch kein ThemaDer IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) wirft einen Blick in dieZukunft und erläutert die IT-Trends 2019. So erwartet ManfredGroßmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE bei FIT, für 2019eine wachsende Bedeutung der SAP Cloud Platform (SCP). Dafür werdenneben SAP Leonardo-Produkten und -Services unter anderem prozessualeErweiterungen in S/4HANA Cloud sorgen. Diese machen die Lösung auchfür Unternehmen aus Branchen interessant, für die es bislang nochwenig konkrete Einsatzszenarien gab, etwa für Automobilzuliefereroder Kundeneinzelfertiger. Zudem erwartet FIT einen relevantenZuwachs an neuen Microservices für die SCP. Darüber hinaus werdensich nach wie vor viele Unternehmen mit dem Thema S/4HANAbeziehungsweise, als neuem Element, mit C/4HANA befassen - sowohlunter dem Aspekt der Migration zur neuen SAP-Plattform als auch mitBlick auf die kontinuierliche technologische und funktionaleWeiterentwicklung von SAP S/HANA. Und auch hier ziehen immer mehrUnternehmen die Public Cloud als mögliches Betriebsmodell inBetracht.Cloud auf dem VormarschIndem SAP mit S/4HANA neue Zielgruppen erschließt, spannen dieWalldorfer gleichzeitig die Triebfeder in Richtung Cloud. Gerade fürMittelständler, die erstmals über einen Einsatz von SAP nachdenken,ist die Cloud eine reizvolle Alternative zum klassischenOn-Premise-Eigenbetrieb. Das gilt vor allem, wenn ihnen das nötigeKnow-how und personelle Ressourcen fehlen. Hinsichtlich derPublic-Cloud-Lösung S/4HANA Cloud wird die Entwicklung derzeit nochgebremst - aufgrund eingeschränkter Prozessabdeckung und der aktuellgeringen Prozesstiefe. Alles in allem verschwinden die Ressentimentsbei deutschen Mittelständlern gegenüber der Cloud jedoch stetig. Esgibt kaum mehr einen IT-Entscheider in Deutschland, dem nicht bewusstist, dass die Zukunft in der Cloud liegt.Dauerbrenner S/4HANANur ganz wenige Unternehmen meinen, den Umstieg auf S/4HANAderzeit komplett ignorieren zu können, etwa weil sie glauben, bis2025 sei noch viel Zeit oder weil sie auf eine Verschiebung derDeadline seitens der SAP hoffen. Insofern beschäftigen sich fastalle, bei denen SAP im Einsatz ist, mit einer S/4HANA-Migration, wennauch mit unterschiedlichem Fokus. Während einige dieses Projektbereits auf Jahre durchgeplant haben, denken andere noch überSzenarien für die Brownfield-Konvertierung oder einGreenfield-basiertes, neues Template nach und sind dabei, konkreteUmsetzungspläne zu erstellen. Dabei spielen auch Analysen vonRisiken, Kosten und möglichen Seiteneffekten von S/4HANA eine Rolle.Machine Learning und künstliche IntelligenzAuf der 2019er Agenda von SAP stehen Machine Learning undkünstliche Intelligenz (KI) sehr weit oben. Hier gibt es laufend neueEntwicklungen, die für die meisten Mittelständler derzeit aberZukunftsthemen sind; mit denen sie sich zwar inhaltlichauseinandersetzen müssen, die aber derzeit für die konkrete Planungder eigenen Organisation und Prozesse noch nicht relevant sind.Heute schon vormerken: FIT Customer Innovation Day am 11. April2019 in Frankfurt/Main - "Let's keep IT simple. Together!" EineAnmeldung ist hier bereits möglich:http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32ea.r6gm76Über Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.