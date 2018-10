Weinheim (ots) - Am 28. September wurde bekannt, dass circa 50Millionen Facebook-Nutzer bzw. -Konten von einem Hacker-Angriffbetroffen waren. Es wurden Tokens gestohlen, mit denen unter anderemder Zugriff auf Konten der Nutzer und eventuell auf Dienste möglichwar, für die man sich mit dem Facebook-Login einloggen kann. MatusCopik, Global Director Security Operations bei Freudenberg IT, äußertsich folgendermaßen:"Dieser Angriff auf Facebook, eines der weltweit am bestengesicherten Netzwerke überhaupt, zeigt erneut, wie anfälligUnternehmen im Cyberspace sind. Auch die deutsche Wirtschaft musssich nun fragen, wie sicher die eigenen Systeme sind, wenn in Zeiten,in denen horrende Strafen etwa durch die DSGVO drohen, nicht einmalsoziale Netzwerke, die eine spezielle öffentliche Aufmerksamkeitgenießen, Daten schützen können. Der schiere Umfang der Attackesollte jeden Sicherheitsverantwortlichen (und Chef) wachrütteln. Eineaktuelle Bitkom-Studie unterstreicht dies: 43 Milliarden Euro Schadensind deutschen Industrieunternehmen in den vergangenen beiden Jahrendurch Cyberattacken entstanden. Hatte man es früher noch mitHobby-Kriminellen zu tun, die zum Spaß Systeme gehackt und Datenzerstört haben, heißt das Ziel heute meist Profit. DieBedrohungsszenarien: Datendiebstahl, Ransomware, Spionage,IP-Diebstahl, Identitätsdiebstahl, Industriespionage oder politischmotivierte Attacken.Möglich werden solcherlei Angriffe jedoch vor allem deshalb, weilviele Unternehmen immer noch auf veraltete Schutzkonzepte setzen, diefür längst überholte Gefährdungsszenarien entworfen wurden. Firewallsbetreiben, Anti-Viren-Software installieren und regelmäßig Patcheseinspielen? Schön und gut - ausreichend ist das aber schon langenicht mehr.Auch Hacker sind heutzutage durchprofessionalisiert bis in dieHaarspitzen. Deshalb benötigt eine moderne IT-Security neben diesenherkömmlichen Sicherheitslinien jetzt mehrere neue 'lines of defense'und viel mehr Agilität - Kriseninterventionsteams solltenbeispielsweise rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Natürlich wirdIT-Sicherheit damit sehr schnell zur Ressourcenfrage, aber wie dasmit jeder Versicherung so ist, im Schadensfall ist man sehr froh,wenn man sie hat. 96 Prozent der erfolgreichen Angriffe finden ihrenWeg über den Endpoint in das Unternehmensnetz. Hier liegt folglichein zentraler Ansatzpunkt für die Verbesserung des Schutzes. EineInformationssicherheitsstrategie sollte unbedingt Verhaltensanalysenund Exploit Prevention auf einer Sandbox, Realtime-Blocking, einpermanentes Netzwerk-Monitoring sowie eine Realtime-Evaluation vonEreignissen, Ergebnissen und Events umfassen. Im Zeitalter derDigitalisierung braucht es eine Next Generation (Endpoint) Security,strategisch und technisch, um Hackern Paroli zu bieten. Wenn einUnternehmen das nicht selbst leisten kann, gibt es Dienstleister, diedie globale Sicherheitslage in Echtzeit im Auge haben und inSekundenschnelle eingreifen können. Kunden der Freudenberg IT hattenbeispielsweise keinerlei Probleme mit der 2017 berüchtigtenWannacry-Attacke - anderswo standen ganze Werke still. Der aktuelleFacebook-Hack zeigt, selbst die Größten und Besten sind nicht vorAttacken gefeit; es ist Zeit, IT-Sicherheit wieder ganz oben auf dieAgenda zu setzen."Weitere Informationen zum Thema Endpoint Security gibt es unter:http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=l1swpb.2mslk7mÜber Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FITwww.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:UnternehmenskontaktFreudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontaktDr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel Schreiber, Jenny FischerKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell