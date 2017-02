Freudenberg IT (FIT) als zertifizierter SAP Outsourcing Operations Partner in AMS für SAP S/4HANA ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Weinheim / Walldorf (ots) -Die Freudenberg IT teilte heute mit, dass der langjährigeSAP-Partner und Weinheimer IT-Fullservice-Anbieter mit der neuenZertifizierung als SAP Outsourcing Operations Partner in AMS für SAPS/4HANA (SAP Certified in AMS for SAP S/4HANA) ausgezeichnet wurde.Dabei handelt es sich um eine Spezialisierung der vorhandenenZertifizierung Global SAP Certified Provider of ApplicationManagement Services für Deutschland. Nach dem erfolgreichen Abschlussdes Zertifizierungsprozesses unterstützt FIT SAP-Anwender beiDigitalisierungsstrategien mit weltweit einheitlichen Service- undSupportleistungen und stellt damit sicher, dass SAP-Lösungennachhaltig und zuverlässig betrieben werden.Mit der Auszeichnung bescheinigt SAP der Freudenberg IT eine hoheKompetenz für Application Management Services für SAP HANA. Sie istdas Ergebnis eines internen SAP HANA-Strategieprogramms, das FIT imeigenen Unternehmen global durchgeführt hat. Für das gesamtePortfolio wurden dezidierte Kompetenzen aufgebaut. So profitierenKunden nicht nur von der SAP HANA-Expertise für AMS und Lizenzen derFreudenberg IT, sondern auch von der Erfahrung beim Hosting undConsulting.FIT-Supportteams in den Regionen Americas, Europe und Asiaermöglichen einen fachlichen und organisatorischen Kundenservice aufhöchstem Qualitätsniveau und unterstützen SAP-Anwender. Als SAP GoldPartner betreibt die Freudenberg IT bereits mehrere SAPS/4HANA-Landschaften und hat in den vergangenen Jahren über 80 SAPHANA-Projekte weltweit betreut.Ralf Sürken, CEO Europe bei FIT, hebt hervor: "DieseZertifizierung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Geradeim Kontext der digitalen Transformation bleiben die echte Qualitäts-und Anwenderorientierung die entscheidenden Voraussetzungen für dengemeinsamen Erfolg mit unseren Kunden."Über Freudenberg ITFreudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätigerIT Full-Service Provider.Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent deserwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu denerfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland. Aktuell beschäftigtFIT ca. 750* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von152,8* Mio. EUR (*2015). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowiein Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe. Seit über dreiJahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands -weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchstkompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: vonManaged Services, über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zurSystemintegration. Mit der FIT Shop Floor Suite bietet dasUnternehmen eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für diemittelständische Fertigungsindustrie - insbesondere Maschinenbau,Automotive und High-Tech. Auch der hochentwickelte FIT ApplicationManagement Support im globalen "Rund um die Uhr"-Betrieb wirdbranchenübergreifend intensiv genutzt. FIT ist zudem Wegbereiter vonIndustrie 4.0 im Mittelstand. Darüber hinaus ist FIT in allenwichtigen Innovationsfeldern wie Big Data/SAP HANA, Cloud Computingund Enterprise Mobility als Trusted Partner anerkannt.Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreicheMicrosoft- und Cisco Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- undglobal konsistente FIT Mission lautet Komplexität inNutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified."Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteDirector Marketing & CommunicationsHöhnerweg 2-469469 WeinheimTel: +49 6201 80-8380peter.schuette@freudenberg-it.comOriginal-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell