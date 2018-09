Freude zum Fest: Adventskalender und Spielsets von Schleich bringen Kinderaugen zum Leuchten (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) -Auch wenn es noch eine Weile dauert, bis der Weihnachtsmann dieGeschenke bringt, steht Schleich bereits mit seinem vielfältigenWeihnachtssortiment in den Startlöchern: Ein Highlight für dieVorweihnachtszeit sind die neuen, abwechslungsreichen Wild Life, FarmWorld und Horse Club Adventskalender, die 24 Türchen vollerspannender Überraschungen bieten. Außerdem können sich kleineSchleich Fans auf umfangreiche und spannende Spielsets aus denThemenwelten Wild Life, Horse Club, Dinosaurs, Farm World undEldrador® Creatures freuen, die für pures Spielvergnügen - nicht nurunter dem Weihnachtsbaum - sorgen.Für Kinder ist das Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes und siefiebern voller Spannung auf den magischen Moment hin, wenn sieendlich die Geschenke öffnen dürfen. Um ihnen die lange Wartezeit biszum Weihnachtsabend zu verkürzen, kann man ihnen bereits vorab miteinem tollen Schleich Adventskalender eine Freude machen - so beginntjeder Tag mit einer kleinen Überraschung!Alle in den Wild Life, Farm World und Horse Club Adventskalendernenthaltenen Figuren und Accessoires sorgen für jede Menge neuenSpielspaß. Sie sind alle mit dem gesamten Schleich Sortimentkombinierbar und lassen sich unter dem festlich geschmückten Baumperfekt mit jedem anderen liebevoll gestalteten Schleich Spielseterweitern. Von spannenden Expeditionen im Dschungel über tierischenSpaß auf dem Bauernhof bis hin zu abenteuerlichen Ausritten auf demPferdehof ist garantiert für kleine Schleich Fans jeden Alters etwasdabei.Das sind die Schleich Weihnachtshighlights 2018:97702 Adventskalender Wild Life 2018Es geht auf eine spannende Abenteuerreise durch den Safaripark:Hinter den Türchen dieses einzigartigen Adventskalenders warten nebenvielseitigem Expeditions-Zubehör ein Ranger, ein süßes Erdmännchen,ein Giraffenbaby, ein Panda Junges sowie eine Wüstenrennmaus. AberAchtung - es wird auch gefährlich: Eine Schlange, ein Skorpion undein imposanter weißer Löwe machen das Safari-Abenteuer perfekt.- Verfügbar ab September 2018 (UVP: 29,99 EUR).- Für Kinder von 3-8 Jahren.97700 Adventskalender Farm World 2018Dieser besondere Adventskalender lädt zum Weihnachtsfest auf demLand ein: Besonders putzig sind der weiße Schäferhund und seinniedlicher Welpe, die der Adventskalender neben einer Katze und ihremverschmusten Katzenbaby beinhaltet. Außerdem können kleine Tierfansweiteres Zubehör für ihren Schleich Bauernhof sowie ein Schäfchen,ein Fjord Fohlen, ein Mini Schwein, ein Kaninchen Junges, einen Igelund einen Hahn hinter einem der 24 Türchen entdecken.- Verfügbar ab September 2018 (UVP: 29,99 EUR).- Für Kinder von 3-8 Jahren.97780 Adventskalender Horse Club 2018Weihnachtliche Vorfreude im Pferdestall! Der Adventskalenderbegeistert kleine Pferdenarren mit verschiedenen Tierfiguren aus derbeliebten Pferdewelt: Ein Mini Shetty Hengst, Reiterin und Pferd undein süßes Fohlen sowie diverse Futterutensilien garantierenpferdestarken Spielspaß ohne Ende.- Verfügbar ab September 2018 (UVP: 29,99 EUR).- Für Kinder von 5-12 Jahren.Die Highlight-Spielesets im Überblick:Feuer gegen Eis: der epische Kampf beginntDas Set "Kampf um die Superwaffe - Frostmonster vs. Feuerlöwe" derThemenwelt Eldrador® Creatures garantiert jede Menge Action und Spaß:Es beinhaltet ein starkes Frostmonster und einen gefährlichenFeuerlöwen. Das Frostmonster möchte die ultimative Waffe, die ineinem Felsen tief in der Lava-Welt versteckt liegt, erobern - diesewird jedoch von dem Feuerlöwen bewacht. Wer wird diesen epischenKampf wohl gewinnen?- Spielset 42455 "Kampf um die Superwaffe - Frostmonster vs.Feuerlöwe", verfügbar ab September 2018 (UVP: 34,99 EUR).- Für Kinder von 7-12 Jahren.Spiel und Spaß auf dem BauernhofDas "Große Bauernhaus mit Stall und Tieren" ist das das Herzstückder Produktwelt Farm World und bringt die bunte Bauernhofwelt insKinderzimmer: Hier wohnen Bauer Paul und Bäuerin Laura, die gemeinsamdie Ernte einfahren und sich beide liebevoll um ihren Hof und alleTiere kümmern.- Spielset 42407 "Bauernhaus mit Stall und Tieren", verfügbar abSeptember 2018 (UVP: 79,99 EUR).- Spielset 42408 "Abenteuer Baumhaus", verfügbar ab September 2018(UVP: 59,99 EUR) als ideale Ergänzung - ein absolutesSpielparadies für die Bauernkinder Ben und Sarah mit vielentollen Funktionen!- Für Kinder von 3-8 Jahren.Wilde Abenteuer im DschungelMit der Themenwelt Wild Life können Kinder in die Wildniseintauchen: Ranger Tom und sein Team sind in spannenderDschungel-Mission unterwegs, beobachten wilde Tiere und machen sichauf die Suche nach dem geheimen Schatz im CROCO Schädel. Besonderscool: Mit dem "Geländewagen mit Seilwinde" begeben sich Ranger Davidund sein treuer Begleiter, der junge Schimpanse, auf rasante Fahrtendurch den Dschungel.- Spielset 42350 "Dschungel Forschungsstation CROCO" (UVP: 99,99EUR)(ausgezeichnet als "Top 10 Spielzeug 2017").- Spielset 42410 "Geländewagen mit Seilwinde" (UVP: 39,99 EUR).- Für Kinder von 5-8 Jahren.Ein pferdestarkes ParadiesDas abwechslungsreiche Spielset "Großer Pferdehof mit Wohnhaus undStall" lässt die Herzen junger Pferdefans höherschlagen: Das Zuhausevon Hannah Kramer und ihrer Familie ist der neue Mittelpunkt dereinzigartigen Horse Club Themenwelt und garantiert mit mehr als 100Teilen, beweglichen Figuren, mehreren Pferden sowie vielen tollenFunktionen und Details pferdestarken Spielspaß.- 42416 Spielset "Großer Pferdehof mit Wohnhaus und Stall",verfügbar ab September 2018 (UVP: 119,99 EUR).- Nominiert als "Top 10 Spielzeug 2018" und Sieger der Kategorie"Alles fürs Kinderherz" beim "Goldenen Schaukelpferd 2018".- Für Kinder von 5-12 Jahren.Die Welt der Urzeitriesen entdeckenMit dem "Dinoset mit Höhle" geht es auf eine spannende Reise durchdie Zeit der Saurier: Das Set beinhaltet einen furchteinflößendenHerrerasaurus mit beweglichem Unterkiefer, der hungrig um die Höhlestreift, während sich ein pflanzenfressender Psittacosaurus sowie einflinker Microraptor vor ihm verstecken.- Spielset 41461 "Dinoset mit Höhle" (UVP: 49,99 EUR).- Für Kinder von 3-8 Jahren.Weiteres Bildmaterial kann hier heruntergeladen werden:https://wfm.fischerappelt.de/_vq224yVVZk0UiRPressekontakt:Helena SeppelfrickePublic Relations DirectorTel. +49 162 296 1290E-Mail: helena.seppelfricke@extern.schleich-s.deOriginal-Content von: Schleich GmbH, übermittelt durch news aktuell