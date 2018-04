Freude schenken zum Muttertag - mit einer handgeschriebenen Karte (FOTO)

Stein (ots) -Zum Muttertag kann man per Kurier Blumen oder über WhatsApp einpaar Zeilen schicken. Viel schöner aber sind wirklich persönlicheGlückwünsche - zum Beispiel mit einer selbst geschriebenen Karte.Über ein kleines Format, das (wieder) zu großer Form aufläuft.Gerade mal 148 x 105 mm - das sind die Standardmaße einerPostkarte. Dennoch kann sie jede Menge Emotionen transportieren: DasMotiv auf der Rückseite; die individuell geschriebenen Zeilen auf derVorderseite; die Tatsache, dass sie gekauft, beschriftet, frankiertund in einen Briefkasten geworfen wurde - all das macht dieses kleineStück Karton zu einer Ausnahmeerscheinung im heutigenKommunikationsrauschen. Wer eine persönlich verfasste Postkarte imBriefkasten findet, fühlt sich beschenkt: Jemand hat an mich gedacht,hat sich Mühe für mich gemacht... Dieses subjektive Empfinden wirdauch akademisch bestätigt: Das Versenden einer Postkarte drücke einebesondere Wertschätzung des Adressaten aus, erklärtSprachwissenschaftler Professor Hajo Diekmannshenke von derUniversität Koblenz, der dieses Phänomen schwerpunktmäßig erforscht.Und das Schöne ist: Diese Wertschätzung bleibt, sie ist sicht- undfühlbar. Eine WhatsApp-Message wird sich die Mama wohl kaum an dieKühlschranktür heften, eine Karte mit lieben Grüßen dagegen sehrgern. Auch deshalb gilt die Glückwunschkarte, neben Blumen undPralinen, als eine der wichtigsten Aufmerksamkeiten zum Muttertag.Rund um den zweiten Sonntag im Mai, an dem in Brasilien, den USA undvielen europäischen Ländern traditionell die Mütter und dieMutterschaft geehrt werden, verzeichnen die Hersteller von Grußkartenansteigende Umsatzzahlen. In der Urlaubssaison klettert die Kurvedann weiter nach oben - und zwar immer steiler: So meldenbeispielsweise die deutschen Produzenten Zuwächse von jährlich fünfProzent und die Deutsche Post Beförderungszahlen von mehr als 210Millionen Stück pro Jahr - eine analoge Erfolgsgeschichte imZeitalter von Facebook, Snapchat & Co.Kurznachrichten per BriefträgerAls die "Correspondenzkarte" am 1. Oktober 1869 in Wien von derösterreichisch-ungarischen "Generaldirektion für Post- undTelegraphenangelegenheiten" offiziell eingeführt wurde, ging es nichtum Ferien- oder Herzensgrüße, sondern schlicht umInformationsübermittlung: Die Postkarte war eine knappe undkostengünstige Alternative zum Brief, geeignet auch für alle, diesich nicht zutrauten, jene langen, kunstvollen Sätze zu drechseln,die damals die schriftliche Kommunikation prägten. Weil die Postvielerorts mehrmals täglich ausgetragen wurde, landeten dieNachrichten tatsächlich sehr schnell beim Empfänger - die Postkartewar also gewissermaßen die SMS vergangener Jahrhunderte. Mit derGründung des Weltpostvereins 1874 wurde erst einländerübergreifender, später ein weltweiter Versand möglich.Skandinavische Länder und Großbritannien setzten auf die Karte,gefolgt von Russland, Ceylon, den USA, Japan, Spanien und Italien.1888 gab es weltweit in mehr als 35 Ländern Postkarten. Neben denreinen Text-Nachrichten entdeckte man schnell auch den Reiz optischerInformationen - dank neuer Fototechnik und Druckverfahren kamen immerkreativere Bild- und Ansichtskarten auf den Markt. Kein Wunder, dassPostkarten bis in die 1920er Jahre hinein beliebte Sammelobjektewaren, die man in eigens dafür produzierten Alben oder Sammelkistenaufbewahrte.Heutige Fans zelebrieren ihre Postkarten-Liebe öffentlicher: DieMitglieder von "Postcrossing" stellen ihre schönsten undaußergewöhnlichsten Objekte auf der Online-Galerie derinternationalen Postkarten-Community aus. und 690.000 Menschen aus212 Ländern beteiligen sich an dem Projekt, bei dem man perZufallsprinzip Karten verschickt und/oder erhält; mehr als 43Millionen Exemplare haben sie inzwischen auf den Weg gebracht. Diemeisten Mitglieder stellt übrigens Russland; die fleißigstenVerschicker jedoch sind die Deutschen.Tipps von der PostkartenschreiberinNicht auf Masse, sondern auf Klasse setzt Sabine Rieker. Die31-jährige Stuttgarterin hat ihr Hobby zum Job gemacht und isthauptberufliche "Postkartenschreiberin": Mit schöner, verschnörkelterHandschrift und viel poetischer Fantasie füllt sie Karten, die dannbei den Wunsch-Adressaten ihrer Auftraggeber im Briefkasten landen.Ob sich eine Segelschule bei Kursteilnehmern bedanken, eine Tochterihre Mutter aus der Ferne grüßen oder ein Galerist originellesPerformance-Material haben will: Sabine Rieker findet die richtigenWorte, den passenden Look. Dafür braucht sie eine Karte und einenKugelschreiber, mehr nicht. "Ich beginne immer mit dem Adressfeld.Das gestalte ich bewusst, mit verschiedenen Schrifttypen, fülle vielRaum aus. Währenddessen habe ich schon so viel Kontakt mit demPapier, bin so intensiv in der Bewegung, dass ich einen Bezug zu derbetreffenden Person herstellen kann. Die Anrede in einer schönenSchreibschrift tut ihr Übriges - in dieser Zeit entstehen die Ideen,was und wie ich es formulieren will."Was rät sie weniger kreativen Kartenschreibern, die zwar wissen,dass sie der Mama Floskeln ersparen möchten - aber nicht, wie?"Zweifeln Sie vor allem nicht an Ihrer Kreativität. Die beweist manja schon mal damit, dass man sich überhaupt fürs Schreibenentscheidet." Wer die Gedanken in Richtung Empfängerin schweifenlässt, kommt sicher auf Inspirationen - angefangen von der ganzgroßen Frage, was die Mutter für einen persönlich bedeutet, bis zuganz praktischen Dingen: welche Lieblingsfarbe hat sie, welcheSchrift passt zu ihr? Auch das Motiv der Karte kann hilfreich sein,möglicherweise lassen sich Fotos oder Illustrationen inhaltlichaufgreifen. Steht vorne ein Motto oder ein Spruch? Den kann man aufder Rückseite individuell fortsetzen. Um kleine, kunstvolleMotivationshilfen à la Rieker zu schaffen wie: "Für mich bist du einAlltagsheld" oder "Danke fürs Sein, ganz allgemein" - die sichnatürlich nicht nur am Muttertag, sondern ganzjährig ganz wunderbarauf einer Karte machen.Autorin (Nennung optional): Julia BenderDer Text ist honorarfrei nutzbar in Verbindung mit demnachfolgenden Bild.Pressekontakt:Press OfficeNürnberger Str. 290546 SteinPhone: 0911 9965-5538E-Mail: press-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell