Freshfields eröffnet erstes Freshfields Lab in Berlin (FOTO)

Berlin/Frankfurt (ots) -* Neuer kollaborativer Ansatz zur beschleunigten Umsetzung voninnovativen Lösungen* Freshfields Lab ist integraler Teil der Digitalisierungsstrategieder Kanzlei* Erster Standort in Berlin als europäischer Start-up-Metropole -Nukleus des angestrebten globalen Lab-AngebotsFreshfields Bruckhaus Deringer hat heute das erste Freshfields Labin Berlin eröffnet. Gemeinsam mit Mandanten will die internationaleWirtschaftskanzlei im Lab technologiebasierte Lösungen entwickeln unddamit Antworten auf die Herausforderungen und Chancen in einer sich -nicht zuletzt durch die Digitalisierung - immer schnellerverändernden Realität geben. Dabei geht es sowohl um rechtlicheThemen als auch branchenspezifische Herausforderungen. Der ersteStandort des Freshfields Lab befindet sich im BerlinerInnovations-Campus 'The Factory' und fungiert als Nukleus der globalangelegten Initiative, die schrittweise um weitere Standorte ergänztwerden soll.Unternehmen sind heutzutage zunehmend mit Herausforderungen wieMassenklageverfahren, weltweiten Untersuchungen vonGeschäftsaktivitäten, Cyberrisiken und komplexen Wettbewerbsthemenkonfrontiert, die eine Kombination aus intelligenter Rechtsberatungund maßgeschneiderten technologiebasierten Lösungen erfordern. Im Labkombiniert Freshfields seine erstklassige Rechtsberatung mittechnologischer Expertise, um Mandanten noch besser und individuellerzu beraten.Zur Eröffnung des Freshfields Lab sagte Matthias Koch, Partner undLeiter des Freshfields Digital Advisory Boards: "Das Freshfields Labist ein essenzieller Teil unserer Antwort auf den rasantenSystemwechsel, den die Digitalisierung angestoßen hat. Mit dem Labstellen wir sicher, dass wir unseren Mandanten erstklassige Beratungbieten und gleichzeitig unser eigenes Geschäft weiter digitalisieren.Legal Tech und Digitalisierung sind ein Kernbestandteil unseresBeratungsangebots für unsere Mandanten. Mit dem Lab stärken wirunsere Expertise in beiden Bereichen weiter und erhöhen zudem unsereKapazität zur Generierung von Ideen und Produkten."Erste Projekte im Lab mit Mandanten beschäftigen sich mit derEntwicklung maßgeschneiderter Anwendungen, die darauf abzielen, dieResultate bei großen und komplexen Fällen zu verbessern. Im Labarbeiten interdisziplinär zusammengesetzte Teams, u.a. bestehend ausFreshfields-Anwälten, Vertretern von Mandanten (z.B. aus der Rechts-und IT-Abteilung), Software-Entwicklern, Daten-Spezialisten undWissenschaftlern zusammen. Die beteiligten Freshfields-Anwälte teilenihre Arbeitskapazität auf und arbeiten sowohl in Lab-Projekten mitals auch weiterhin in der traditionellen Mandantenbeziehung. Dadurchsind das Lab und seine Zielsetzung untrennbar mit der Rechtsberatungder Kanzlei verbunden.Das Lab wird von den beiden Freshfields Counsel Dr. GerritBeckhaus und Dr. Felix Netzer sowie Isabel Parker, Chief LegalInnovation Officer, geleitet.Das Lab ist elementarer Bestandteil der Digitalisierungsstrategievon Freshfields und spiegelt den vernetzten Innovationsansatz derglobal agierenden Sozietät wider. Das Lab ermöglicht es der Kanzlei,mit ihren Mandanten direkt zusammenzuarbeiten und Menschen, Prozesseund neue Technologien zusammenzubringen, um Innovationenvoranzutreiben und neue Produkte zu entwickeln. Das Labunterstreicht Freshfields Innovationsansatz, zu dem unter anderemauch das Associate Intrapreneurship-Programm und der Freshfields Hub(Legal Services Centre) zählen.Über FreshfieldsFreshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globaleAnwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich dieführenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen undRegierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen undHerausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigstenWirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleienvor Ort - unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beratenwirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zuentscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine Limited LiabilityPartnership mit Sitz in 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS, registriertin England und Wales unter der Registernummer OC334789. FreshfieldsBruckhaus Deringer LLP ist von der Solicitors Regulation Authorityzugelassen und wird von dieser reguliert. Weitere regulatorischeInformationen finden Sie im Internet unterwww.freshfields.com/support/legalnotice.Ansprechpartner für Medien:Rolf Benders, Head of Communications CE // Heiner Seidel, Senior CommManager, Lead Germany & AustriaTel: +49 69 27 308 -0Original-Content von: Freshfields Bruckhaus Deringer, übermittelt durch news aktuell