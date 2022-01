FreshDirect und ciValue entwickeln Retail-Daten neu, um die Zusammenarbeit mit Markenpartnern zu stärken

New York und Tel Aviv (ots/PRNewswire) -Der führende Online-Lebensmittelhändler und E-Commerce-Anbieter hat sich für die Insights-Sharing-Lösung von ciValue entschieden, um gemeinsam mit seinen Lieferanten den Kundennutzen zu steigernFreshDirect, der führende reine Online-Lebensmittelhändler und E-Commerce-Anbieter im Nordosten, gab heute bekannt, dass er sich für ciValue, die marktführende Plattform für Markenkollaboration, entschieden hat, um sein Programm zum Austausch von Informationen zu entwickeln. Mit einer einzigartigen Lösung, die es den Partnern ermöglicht, auf Knopfdruck Einblicke in die Vorlieben ihrer Kunden zu erhalten, schärft der bahnbrechende, digital ausgerichtete Lebensmittelhändler seinen Innovationsvorsprung und seine Fähigkeit, die sich wandelnden Kundenbedürfnisse durch kundenorientiertes Merchandising und Marketing besser zu erfüllen und durch aufschlussreiche Zusammenarbeit mit den Marken Wachstum zu erzielen.„Einer der Grundpfeiler von FreshDirect als führendes und vertrauenswürdiges New Yorker Online-Lebensmittel-E-Commerce-Unternehmen ist die einzigartige und konkurrenzlose Verbindung, die wir zu unseren Lieferanten haben, insbesondere zu den kleineren lokalen Anbietern. Diese Zusammenarbeit mit ciValue ermöglicht es uns, die Daten zu demokratisieren und unseren großen und kleinen Partnern Zugang zu den neuesten und umfassendsten Erkenntnissen zu verschaffen, um ihnen zu helfen, ihre kundenorientierten Geschäftsziele zu erreichen", sagte Charlotte Myer, Vice President, Merchandising, FreshDirect. „Die Fähigkeit von ciValue, die Art und Weise, wie Einzelhandelsdaten genutzt werden können und sollten, neu zu überdenken, steht im Einklang mit unserer Vision, neue Erkenntnisse zu gewinnen, um kundenorientiertere Entscheidungen für unsere Partner und letztendlich mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen. ciValues Lösung für Markenkollaboration und die KI-gestützte Kunden-DNA-Plattform stellen sicher, dass FreshDirect gut zu uns passt."„FreshDirect ist ein digitaler und technologieorientierter Lebensmittelhändler, und wir freuen uns, das Unternehmen bei der Entwicklung eines erkenntnisgestützten Programms zur Zusammenarbeit mit Marken zu unterstützen", sagte Beni Basel, CEO und Gründer von ciValue. „Wir glauben, dass die Zusammenarbeit von Marken und Einzelhändlern der erste Schritt zu einer Welt des Einzelhandels ist, in der Einzelhändler und Marken wachsen können, indem sie die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden antizipieren und bedienen."Seit 2014 setzt ciValue KI ein, um Einzelhändlern, Marken und ihren Kunden die entscheidenden Vorteile zu verschaffen. Der SaaS-Ansatz von ciValue, bei dem das Produkt im Vordergrund steht, bietet Marken-, Marketing- und Merchandising-Managern eine Selbstbedienungslösung und wird FreshDirect und seinen Markenpartnern dabei helfen, den Wert für ihre Kunden zu steigern.Informationen zu FreshDirectFreshDirect ist ein führender Online-Lebensmittelhändler, der Kunden in sieben Bundesstaaten im Großraum New York, Philadelphia und Washington, D.C. direkt beliefert. FreshDirect hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch direkte Beziehungen zu Lieferanten, Züchtern und Landwirten das frischeste und am besten schmeckende Fleisch, den besten Fisch, die besten Produkte und Spezialitäten zu beschaffen. FreshDirect wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Bronx, NY. FreshDirect ist eine große lokale Marke, die zur Ahold Delhaize Unternehmensfamilie gehört. Weitere Informationen finden Sie unter www.freshdirect.com.Informationen zu ciValuewww.civalue.comKontakt:Maisie Karlin, für FreshDirect -mkarlin@goodmanmedia.com, freshdirectPR@goodmanmedia.comciValue ist das Unternehmen für Kundenwertmanagement. Es handelt sich um eine Self-Service-Lösung, die Einblicke in die Wünsche der Verbraucher gewährt, Einzelhändler und ihre Markenpartner aufeinander abstimmt, personalisierte Angebote über physische und digitale Kanäle ausführt und Werbung schaltet, die die Verbraucher interessiert.Die speziellen Apps und Aktivierungen, die von der Lösung bereitgestellt werden, helfen Einzelhändlern und Marken, durch kundenorientiertes Merchandising und Marketing neue Einnahmequellen zu erschließen, den Umsatz zu steigern und das Share of Wallet zu erhöhen, und das bereits weltweit für Einzelhändler aus den Bereichen Lebensmittel, Drogerie und Spezialitäten.www.civalue.comLee Braunstain -lee@civalue.com, +972 (0) 4 6067772Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724353/ciValue_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1724354/FreshDirect_Logo.jpgOriginal-Content von: ciValue, übermittelt durch news aktuell