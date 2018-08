Fresenius und Allianz: Hier sind sie ganz vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Diversität, sprich Vielfalt, wird von vielen als ein Erfolgsfaktor in Unternehmen angesehen. Dazu gehört einen gute Mischung aus Frauen und Männern, aus Jungen und Alten, aber auch von verschiedenen Nationalitäten und Ethnien. In diesem Sinne machen die DAX-Konzerne in Deutschland einiges richtig, gerade in den Chefetagen. 30 Prozent aller Vorstandsmitglieder kommen aus dem Ausland, wie unter anderem Welt online berichtet. Zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.