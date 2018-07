Fresenius trotz Umsatzrückgang mit mehr Gewinn - Optimistischer für Sparte

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der starke Euro nagt weiterhin am Wachstum des Medizinkonzerns Fresenius SE .



Im zweiten Quartal verbuchte der Konzern wie schon zum Jahresauftakt durch die ungünstige Umrechnung in die Heimatwährung weniger Umsatz. Die Erlöse gingen um 2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Negative Wechselkurseffekte herausgerechnet, ergab sich jedoch ein Zuwachs von 5 Prozent.