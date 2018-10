Fresenius treibt internationale Expansion im Klinikgeschäft mit Zukauf voran

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Medizinkonzern Fresenius treibt die internationale Expansion seines Klinikgeschäfts voran.



Über die spanische Kliniktochter Quironsalud übernimmt das Dax-Unternehmen den privaten Krankenhausbetreiber Clinica Medellin in Kolumbien, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Der Zukauf kostet Fresenius mehr als 50 Millionen Euro und soll im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein, sofern die Wettbewerbs- und Gesundheitsbehörden zustimmen. Clinica Medellin betreibt nach Unternehmensangaben zwei Krankenhäuser in der Großstadt Medellin mit insgesamt 185 Betten.

Die spanische Quironsalud gehört seit Februar 2017 zum Konzern und war mit rund 5,8 Milliarden Euro bisher die teuerste Übernahme in der Geschichte von Fresenius. In Südamerika sind die Spanier seit dem vergangenen Jahr auch in Peru präsent./tav/zb