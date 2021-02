Fresenius kommt heute unter die Räder!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund sechs Prozent. Der Titel kostet damit nur noch 33,92 EUR. Für die Bären ist das ein gefundenes Fressen oder …?

Die mittelfristige Technik hat sich mit diesem Rücksetzer jetzt spürbar verschlimmert. Denn eine markante Haltezone wurde nun unterboten. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. 35,86 EUR markierten bisher diesen Tiefpunkt. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Schnäppchenjäger, die von Fresenius überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Schließlich bekommt hier heute jeder einen kräftigen Rabatt. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

