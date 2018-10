Fresenius: Das ist ein wichtiger Etappensieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Zum Wochenbeginn war die Aktie von Fresenius mit einem Plus von über 8 % klarer Gewinner im DAX. Was auch nicht wundert. Denn in Amerika konnte der Gesundheitskonzern einen wichtigen Teilerfolg vor Gericht erwirken. Dabei geht es um die geplatzte Übernahme des Generikaherstellers Akorn, der ursprünglich von Fresenius für 4,75 Milliarden Dollar übernommen werden sollte. Doch nachdem bekannt wurde, dass das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.