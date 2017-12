Fresenius: Die deutsche Gewinnmaschine!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Fresenius wird 2017 den Gewinn zum 51. Mal in Folge steigern. Fresenius ist wirklich eine Gewinnmaschine, die sich nicht stoppen lässt. Der um Sondereinflüsse bereinigte Gewinn soll im Geschäftsjahr 2017 um 19 bis 21% zulegen und der währungsbereinigte Umsatz um 15 bis 17%.

Neuer Chef setzt erstes Ausrufezeichen

Durch die 5,8 Mrd. € schwere Übernahme der spanischen Quirónsalud wurde Fresenius auch in Spanien zum führenden Klinikbetreiber. Quirónsalud ist die größte private Klinikkette in Europa außerhalb Deutschlands mit 43 Kliniken und 35.000 Mitarbeitern. Fresenius schaffte sich mit der Übernahme ein noch breiteres Fundament für weiteres Wachstum.

Gut zwei Monate nach seinem Amtsantritt setzte der neue Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm damit das erste große Ausrufezeichen. Fresenius erwartet durch die Übernahme mittelfristig einen zusätzlichen Beitrag von 520 bis 550 Mio. € zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie jährliche Synergieeffekte von 50 Mio. €.

Erfreulich: Wachstum in allen Regionen

In den beiden größten Regionen Nordamerika und Europa stieg der Umsatz im 1. Halbjahr um 14% respektive 27%. Hervorragend liefen auch die Geschäfte in Lateinamerika mit einem Umsatzanstieg um 25%. Der Klinikbetreiber Helios profitierte vom Zukauf der spanischen Kette Quirónsalud, und der Infusionsspezialist Kabi freute sich über ein gut laufendes Geschäft in den Emerging Markets.

Fresenius Kabi ist mit einer operativen Marge von 19,4% die mit Abstand rentabelste Sparte. Bei Kabi wird die Übernahme von Akorn für weiteres Wachstum sorgen. Akorn stellt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel her und ergänzt Kabis Generika-Portfolio. Mit einem Kaufpreis von 4,4 Mrd. € ist Akorn die bisher zweitgrößte Übernahme der Firmengeschichte.

Fresenius setzt auch auf Biosimilars

Fresenius setzt jetzt auch auf Biosimilars und übernimmt die Biotech-Generika- Sparte von Merck. Die Bad Homburger zahlen für dieses Geschäftsfeld mit Nachahmer-Medikamenten von Biopharmazeutika zunächst 170 Mio. € in bar. Später können dann noch Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Mio. € dazukommen.

Obendrein soll es eine Umsatzbeteiligung für Merck im einstelligen Prozentbereich geben. Bislang erzielt Merck in der Sparte noch keine Umsätze und hat erst ein Präparat im letzten Stadium der klinischen Entwicklung. Der hohe Kaufpreis zeigt aber: In Biosimilars steckt enormes Potenzial.

Das Beste: Alle Segmente werden weiter wachsen

Die alternde Bevölkerung in der gesamten westlichen Welt sorgt für einen nicht versiegenden Strom an neuen Kunden und für stetig steigenden Umsatz. 2016 waren das über 29 Mrd. €. Als Gewinn blieben fast 1,6 Mrd. € übrig. In den vergangenen fünf Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt um 18% jährlich gestiegen. Die Zahlen zum 1. Halbjahr bestätigten den Wachstumstrend.

Auf dem Weg zum Dividendenaristokraten

Fresenius schüttet rund ein Fünftel des Gewinns aus. Dabei ist Fresenius auf dem Weg zu einem Dividendenaristokraten. Als solcher darf sich ein Unternehmen bezeichnen, wenn es in den vergangenen 25 Jahren die Dividende kontinuierlich jedes Jahr angehoben hat. 2017 hob Fresenius die Dividende zum 24. Mal nacheinander an.

